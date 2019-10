Los padres piden abaratar los libros de texto J. M. López Un estudio a nivel nacional muestra una posición crítica de la comunidad educativa con la gestión de las editoriales, tanto en el precio como en la transformación hacia lo digital DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 16 octubre 2019, 14:01

El precio es la mayor «debilidad» de una herramienta fundamental en la educación. Aunque un 76% de padres de niños en edad escolar y de instituto valoran de forma positiva el libro de texto, por permitirles conocer los contenidos que se estudian en los colegios, la mayoría se muestra crítico con el sector editorial por el coste que significa para las familias comprarlos cada año.

Según la encuesta 'Estudio del papel y valor de los contenidos educativos en las aulas' realizada por el Grupo Análisis e Investigación, los padres cuestionan «la necesidad de la renovación de los libros» de un año a otro y el precio, en su opinión excesivo. «Los padres son críticos pero desde el reconocimiento de la utilidad de la herramienta, porque son los que pagan los libros y a la vez están alejados del mundo editorial, que establece relaciones con los docentes y no con ellos», interpreta José María San Segundo, director del instituto de opinión a cargo del estudio. «Piensan que los libros tienen que ser más baratos y piden bajar el coste, con ayudas u otra figura».

Basada en una muestra de 400 docentes y 1.000 padres a nivel nacional, la encuesta determina que hasta un 22,8% de los representantes de los escolares reprueba la gestión de las editoriales y proponen, para dar el aprobado, que reduzcan los precios (27,1%), actualicen los contenidos (18,9%) y avancen hacia lo digital (14,2%). Los docentes valoran aún peor la calidad de los libros de texto. Una tercera parte les concede una nota entre cero puntos y seis.

Demnda colectiva

Realizada entre febrero y abril de 2019, la demanda colectiva de la federación madrileña Giner de los Ríos contra el gremio de editores no había sido iniciada, pero, a juicio de San Segundo, no tiene futuro. «Los padres están en una situación crítica contra los editores, pero no movilizada», explica San Segundo. «Desde esta información no nos parece que pueda prosperar una demanda colectiva».

A esta demanda de bajada de precios, la alternativa puesta sobre la mesa es la gratuidad de los libros de texto y sus distintos modelos. Siete de cada diez docentes y padres ven como un punto positivo el ahorro económico que supone para las familias, junto a otros valores como el fomento de cuidado y respeto por el libro y el mayor acceso a este instrumento educativo. Sin embargo, los padres quieren que «los libros sean más baratos pero míos», infiere San Segundo.