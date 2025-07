OOIIO: la arquitectura que sorprende, emociona y desafía lo convencional

Viernes, 25 de julio 2025, 13:15 Compartir

En la arquitectura contemporánea, la sostenibilidad y el reciclaje ya no son opcionales, sino ejes fundamentales. La recuperación de edificios antiguos y el uso de soluciones pasivas se combinan con la creatividad como motor indispensable para transformar espacios comunes en lugares especiales, únicos, funcionales y duraderos.

En este contexto destaca Joaquín Millán, fundador de OOIIO Arquitectura, un estudio que apuesta por la emoción, el diseño hecho a mano y la conexión con las personas. Su trayectoria, que va desde despachos internacionales como Norman Foster hasta su propio estudio en Madrid, refleja una pasión profunda por crear arquitectura con identidad, sentido y alma.

Hemos entrevistado a Joaquín Millán para que nos hable un poco de las tendencias en arquitectura y su visión de la misma en la actualidad.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su trayectoria?

Llevo obsesionado con la arquitectura desde que comencé la carrera en la Escuela de Madrid, ¡ya empieza a hacer mucho tiempo de aquello!

Hasta que no entré en la universidad no tenía ni la menor idea de qué era la arquitectura ni sentía vocación alguna. Mi historia no es la típica de ese niño que estaba siempre dibujando y soñaba con construir edificios algún día. Me he preguntado muchas veces por qué soy arquitecto y creo que es por haberme criado en una casa muy antigua en Toledo, que siempre estaba en reparación. Eso me hizo desarrollar curiosidad por lo antiguo, cómo están hechas las cosas, cómo transformar un espacio que antes tenía un uso y ahora tendrá otro.

En la carrera me encantó todo lo que «desaprendí» y luego al terminar los estudios tuve la suerte de que mis primeros trabajos fuesen en dos de los despachos más importantes del mundo: Norman Foster en Londres y Rem Koolhaas en Róterdam. Ahí terminé de formarme ya como profesional, y al volver a España en 2010 fundé OOIIO, mi estudio donde sigo aprendiendo cada día.

¿Qué servicios son los que ofrecen? ¿Qué les hace únicos como arquitectos?

El primer encargo que tuve fue diseñar la casa a una pareja de amigos que se iban a casar. Desde entonces siempre hemos tenido en el estudio ese tipo de proyectos, podemos decir que es «el plato de la casa». Estamos especializados en diseñar casas singulares, hechas a la medida de las familias que viven en ellas. Somos como sastres que hacen trajes a medida a la gente, pero con su vivienda.

Aparte de casas de diseño, reciclamos edificios para promotores. Donde había una fábrica hacemos viviendas o convertimos un almacén en oficinas. Esos proyectos son muy divertidos porque se consiguen resultados muy frescos en lugares que a priori carecen de interés.

Últimamente, también estamos haciendo edificios comerciales: un hotel, tiendas de coches…

Siempre trabajando desde la creatividad, aportando valor añadido con el diseño, buscando la sorpresa y la emoción a través de la arquitectura.

¿Qué tipo de construcciones son más demandados en la actualidad?

De unos años a esta parte hemos notado en el estudio un incremento exponencial de lo que llamamos «reciclajes». No paran de llamarnos para estudiar edificios desfasados, construidos hace más de 40-50 años, que están cerrados, abandonados. Nuestro trabajo consiste en analizar sus posibilidades y volver a ponerlos en valor con nuevos usos. Residenciales, comerciales, espacios para el trabajo…

Creo que este incremento se debe a la fuerte demanda de vivienda que hay en España, que invita a buscar todo tipo de opciones para introducir nuevos hogares en el mercado, y a la transformación que están sufriendo muchas de nuestras ciudades, con barrios enteros reconvirtiéndose de zonas industriales periféricas, a residenciales muy cotizadas.

En su web dicen que son un estudio de arquitectura singular hecha a mano, ¿Qué significa esto? ¿Qué papel cumplen las casas prefabricadas en todo esto?

Lo de arquitectura hecha a mano, significa literalmente eso: dibujamos mucho a mano en el estudio, hacemos maquetas, combinamos materiales, tocándolos, viéndolos físicamente sobre nuestra mesa… Usamos técnicas antiguas, que tienden a desaparecer con todos los avances tecnológicos.

Esto es una apuesta personal mía por la forma de diseñar de antes. Estoy convencido de que las cosas hechas a mano se cuidan más, se trabajan con más cariño y el resultado luego marca la diferencia.

En un mundo que va justo en la dirección opuesta, creo firmemente que la componente humana es clave en un trabajo creativo como el nuestro. Hacemos casas de diseño a la medida de personas reales, familias, ¡ellas deben ser el centro del proyecto! Considero que trabajando con nuestras manos, aterrizamos mejor el proyecto en la condición humana que sin duda debe tener la buena arquitectura.

Háblenos de cómo trabaja las reformas integrales y el interiorismo. ¿Qué peculiaridades tiene su trabajo?

En OOIIO, muy al principio, no trabajábamos el interiorismo de nuestros proyectos. Soy arquitecto de formación y nunca me enseñaron nada cuando estudiaba sobre diseño de interiores.

Fueron nuestros propios clientes los que nos pedían que completásemos sus casas diseñando hasta el último detalle, más allá de la pura construcción del edificio. En realidad, si lo piensas tiene todo el sentido: una casa de diseño es un objeto muy personal donde todo está exactamente como a ti te gusta.

Debo reconocer que descubrí un mundo fantástico capaz de potenciar enormemente la arquitectura. Trabajar los detalles cercanos es muy agradecido, multiplica por 10 la rotundidad del proyecto, ¡me divierte mucho el mundo del diseño de interiores!

En proyectos pequeños como reformas integrales de apartamentos de 40-50 m2, hemos sido capaces de llevar la arquitectura a niveles de radicalidad que difícilmente podríamos haber alcanzado sin la frescura y libertad que consigues al no tener que responder a los cientos de variables que debes atender si construyes un edificio completo, una obra nueva más grande.

1- Hoy en día la arquitectura va de la mano de la sostenibilidad, ¿Qué piensan sobre la sostenibilidad y las nuevas tecnologías aplicadas a las viviendas y otras construcciones?

La sostenibilidad no debe de depender de la tecnología, sino del sentido común. Las casas de nuestros antepasados combatían mejor las inclemencias climáticas y no tenían ningún artefacto tecnológico controlando la temperatura.

En el estudio apostamos todo lo que podemos por los sistemas de control climático pasivos, es decir, los que no necesitan energía para funcionar. Son los más sensatos y baratos de mantener. Por ejemplo, una buena pérgola que te protege del sol y te ayuda a reducir un par de grados la temperatura en tu vivienda, o un patio que te ayuda a fomentar la ventilación cruzada y no necesitas encender el aire acondicionado para sentirte a gusto en casa.

La arquitectura vernácula tiene muchas claves para aprender sobre sostenibilidad, precisamente porque la forma de vida antigua era más sostenible que la contemporánea.

Por otro lado, los edificios se pueden reciclar. No hay construcción más sostenible que aquella que hace 500 años era un hospital, hace 200 un cuartel y hoy es un museo. Es muy importante diseñar edificios flexibles, que se pueden adaptar a los distintos usos que demande la sociedad de cada época, porque ser útiles los hará sobrevivir. No será necesario demoler y volver a construir, con el gran consumo de recursos y energía que eso supone.

2- ¿Qué más quiere decir a los lectores sobre las tendencias en arquitectura?

Pienso que la arquitectura, aparte de sostenible, funcional, útil, más o menos bella… debe de emocionar. Me interesan los edificios que no te los esperas, los espacios que conmueven, que no te dejan indiferente.

Me aburre enormemente eso que es tal y como esperaríamos todos que sea. Creo que un buen diseño tiene que aportar una mirada particular sobre esa cosa.

En realidad, con la gran cantidad de personas que han pasado ya por el mundo y han tenido que enfrentarse a problemas muy similares a los nuestros, podemos decir que casi todo está inventado. Lo bonito, lo que nos puede llevar a resultados especiales, es precisamente mirar las cosas desde otros puntos de vista, repensar lo que parecía que sería así ya para siempre.

¿Por qué vivir en una casa igual que tu vecino, si somos personas distintas?