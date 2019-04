Olfato para el negocio

«Traducimos las palabras al lenguaje del olor»

Desde Alcantarilla hemos conquistado el mundo». La multinacional murciana Iberchem es uno de los laboratorios que se esconden tras los frascos de perfume más demandados. En 30 años ha construido un emporio que da trabajo a más de 500 personas en sus nueve plantas repartidas por el planeta. Sus productos llegan a 120 países. Junto con otras firmas como Eurofragance, Perseida o Mixer&Pack son la prueba de que España es ya la gran cantera en la creación de nuevas fragancias.

Olemos a lo que ellos inventan, aunque lo empaquete una agresiva firma francesa o italiana. Son grandes marcas con las que trabajan en exclusividad. Y con un escrupuloso anonimato en un sector en el que los imitadores son un quebradero de cabeza.

Su directora de perfumistas, Luz Vaquero, dirige un equipo de más de 15 especialistas y otros tantos químicos. Es una labor discreta en la que tienen claro que «el perfume se relaciona con la marca, no con su creador». La frustración de ese «anonimato» se ve compensada cuando una creación se instala en el olimpo de las preferencias.

Todo arranca con el contacto de una gran línea de colonias que les transmite lo que quieren. «Nuestro trabajo empieza por entender lo que desea el cliente y traducir sus palabras al lenguaje del olor». Un objetivo «fácil y difícil» a la vez y que queda delimitado por la combinación de pruebas en la paleta de 4.000 materias primas con las que Luz Vaquero y su equipo cultivan su nariz.

En un laboratorio moderno, la perfumería sintética, que incorpora ingredientes de forma científica, debe convivir con los elementos naturales. En muchos de sus encargos se perciben las tendencias hacia lo biológico. «Aunque no hay que confundir, el uso solo de ingredientes naturales no significa que sea más sano. Hoy día no hay que demonizar ni divinizar nada». En todo caso, ante unos y otros los humanos respondemos con las mismas claves. «Todos hemos vivido la experiencia de percibir un olor y notar cómo nos transporta a una sensación. Nuestro cerebro lo graba todo, aunque no lo recordemos».

Los ensayos y pruebas-error para contentar a un cliente son ingentes. «Hay mucho trabajo de campo que no se traslada al mercado», admite Vaquero. Desde que se piensa una línea de olores hasta que llega a la estantería de una tienda pueden pasar entre seis meses y un año. Pero ya hay quien lo reduce a un par de meses. Es un proceso que se está acelerando porque las marcas tienen cada vez menos paciencia y tratan de responder a un mercado que «devora creaciones a ritmos frenéticos». Pero las rotaciones y los costes se compensan, de largo, con las ventas. Para los autores del 'copyright' original, todo se traduce en que «se trabaja más rápido para llegar a los cambios en las estanterías, que son constantes», resume Vaquero.

– Antes se decía que éramos fieles a una fragancia. ¿Han cambiado las pautas?

– Ya no somos conservadores. Además, hemos aprendido a comprar y el uso se ha popularizado. Y todos podemos tener un perfume a un precio asequible.

Unas pautas todavía más evidentes en las nuevas generaciones. En los laboratorios estudian mucho las tendencias de los 'millenials' que «están pisando fuerte con demandas muy concretas. Hoy un adolescente de 15 años ya quiere tener su propio perfume».

El avance de las marcas blancas no ha puesto límites a las fragancias de lujo que quien más quien menos se permite de vez en cuando. Como le gustar recordar a Vaquero, «la comida rápida no ha desbancado a las estrellas Michelin».

Satisfacer a sus clientes se combina con la continua formación. «Los más experimentados enseñan a educar la nariz para crear nuevos maestros, que pueden necesitar 15 años». Lo completan con un máster de Cosmética en la Universidad de Murcia. El mercado oriental es uno de sus nuevos retos. «Han cambiado los conceptos. No tenemos nada que ver con ellos y lo que para nosotros es un fresco olor a limón tal vez no les interese».

– ¿Cuáles son las tendencias que les reclaman esta temporada?

– Han vuelto los perfumes rosa y unisex. Y eso se traslada a la moda textil, con la que estamos muy conectados.