Ocho universidades españolas se adhieren a la plataforma cultural 'One of Us'

La Universidad CEU San Pablo (Madrid), la Francisco de Vitoria, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad Católica de Ávila, la CEU Abad Oliva (Barcelona), la Universidad Católica de Murcia y la CEU Cardenal Herrera (Valencia) se han adherido al Manifiesto presentado por la Plataforma Cultural 'One of Us'. Dicha plataforma agrupa a pensadores de distintos países europeos y ha sido impulsada por la Federación Europea 'One of Us', integrada por organizaciones nacionales que defienden la vida y la familia en Europa y que está presidida por Jaime Mayor Oreja.