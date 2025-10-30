La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El concurso presentado por el 'streamer' Ibai Llanos. Mediamarkt

Un murciano gana 'El gran simpa' de Mediamarkt

Esta edición solo ganaba quien logra llenar su cesta con el mayor valor en artículos tecnológicos

LA VERDAD

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:06

MediaMarkt celebró una nueva edición de 'El Gran Sinpa' en Barcelona. En esta ocasión, un murciando ha resultado el ganador del reto. Los concursantes, procedentes de Murcia y Valencia, fueron seleccionados mediante un sorteo celebrado durante la primera quincena de octubre. Esta edición de 'El Gran Sinpa' solo ganaba quien logra llenar su cesta con el mayor valor en artículos tecnológicos.

Pero antes de la carrera, los participantes se enfrentan en dos pruebas que les permiten obtener comodines con distintas ventajas, como robar o intercambiar productos con su oponente tras la competición. Durante los 90 segundos de carrera por la tienda, demuestran su rapidez al llenar sus cestas con artículos tecnológicos de gran valor y su estrategia a la hora de jugar los comodines para alterar el resultado final.

La emoción se mantiene hasta el último segundo: aunque en un principio parece claro quién se alzará con la victoria, ya que uno de los participantes logra acumular muchos más artículos que su rival, los comodines cambian por completo el desenlace. Gracias a uno de ellos, que permite intercambiar la cesta con el contrincante, el jugador que parecía ir en desventaja da la vuelta al marcador y se proclama ganador. El popular streamer Ibai Llanos fue el presentador del evento.

