Cuando Murcia tenía una hora distinta a la de Madrid o Barcelona 02:25 La unificación de los horarios es cosa de hace apenas un par de siglos ATLAS Domingo, 28 octubre 2018, 12:08

Durante el siglo XIX la hora -y mucho menos un cambio de hora- no era un elemento imprencidible en la vida de los ciudadanos. Cada localidad tenía su hora basada en la hora solar media. Y la gente no notaba la diferencia porque el transporte de una localidad a otra era lento y no se apreciaba que la hora era diferente.

Fue el ferrocarril lo que acercó los lugares y dejó en evidencia las distintas horas existentes incluso dentro de la misma provincia. Barcelona siempre iba 23 minutos por delante de Madrid y casi 43 de A Coruña. Con estos horarios coger un tren a la hora prevista se tornaba harto difícil.

¿La solución? Unificar la hora la hora. Algo que se hizo en 1884 en Whashington. Se dividió el mundo en 24 husos horarios con el Meridiano de Greenwich como referencia. España unficaría los horarios el 1 de enero de 1901.