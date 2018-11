La multa de 200 euros y 3 puntos que pueden ponerte incluso con el coche parado Un semáforo en rojo con vehículos parados en Juan Carlos I en Murcia. / Alfonso Durán / AGM Se trata de una infracción que muchos conductores cometen al desconocer que está recogida en el Código de Circulación LA VERDAD Lunes, 26 noviembre 2018, 12:41

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha puesto seria con las infracciones al volante y esta que cometen muchos conductores es una de las que se van a vigilar con mayor énfasis en las nuevas campañas que Tráfico quiere poner en marcha para controlar el uso del teléfono móvil al volante. Se trata de una situación habitual: consultar el teléfono -ya sea un sms o un WhatsApp- cuando estamos parados en un semáforo en rojo.

Y es que aunque muchos conductores consideren que están cumpliendo la legislación vigente, lo cierto es que la prohibición de usar el teléfono móvil recogida en el Código de Circulación incluye también este tipo de situaciones. La multa que se establece es de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carné de conducir.

Según la consultora 'Pyramid Consulting', hay que tener en cuenta que solo se permite usar el teléfono móvil con el coche en marcha cuando se usa un dispositivo adecuado para ello como un dispositivo manos libres o uno de los nuevos sistemas que permiten la transcripción de mensajes de texto a voz sin que el conductor tenga que intervenir usando el móvil.

En caso de no tener ningún dispositivo de los arriba mencionados, no se puede utilizar el móvil ni siquiera en un semáforo, por lo que si la Policía o Guardia Civil intercepta al conductor podría imponerle una sanción que solo tendría posibilidad de ser recurrida en caso de que consigamos demostrar claramente que no estábamos usando el móvil en ese momento.

Otras multas con el coche parado

La multa por usar el móvil en un semáforo no es la única que nos pueden poner estando con el coche parado. La DGT, por ejemplo, establece en 200 euros bajar del coche sin el chaleco reflectante cuando estacionemos en un lugar no apropiado por causas de emergencia. También, por ejemplo, nos pueden multar por lavar el coche en la calle, aunque en este caso la sanción no depende de la Dirección General de Tráfico, sino que será potestad de la ordenanza que esté vigente en cada municipio.

Repostar de forma inadecuada, como puede ser con la radio o las luces encendidas, es también motivo de multa. Concretamente, de 200 euros de sanción y la retirada de 3 puntos del carné.

Asimismo, cabe recordar que el conductor tiene la obligación de comunicar un cambio de residencia a la DGT y que si no lo hace podría enfrentarse a una sanción administrativa.