¿Por qué las mujeres están hartas del viagra? Nació por casualidad en un laboratorio hace ahora 30 años y desde entonces ha alterado la vida sexual de millones de personas en todo el mundo. Pero también ha convulsionado la vida sentimental de las parejas. Y para muchas mujeres, según muestran algunos estudios, la pastilla azul no siempre es satisfactoria IXONE DÍAZ LANDALUCE Lunes, 3 junio 2019, 11:45

«Antes, para los hombres, todo giraba en torno a si se les levantaba o no. ¿Seré aún capaz? Y había cierta justicia en eso». Esta reflexión es de la diseñadora Diane von Fürstenberg. «A partir de los 40 -agrega-, las mujeres ya no podíamos tener hijos y ellos experimentaban cierta decadencia sexual. Pero ahora con el viagra… ¡viagra es lo peor que nos podía pasar a las mujeres!». Hace unos meses, Von Fürstenberg verbalizaba, en una entrevista con el diario británico The Times, una realidad a menudo ignorada sobre el fármaco superventas que revolucionó las relaciones sexuales hace ahora dos décadas. Porque aunque la teoría más aceptada es que, cuando la edad (al menos la edad de ellos) dejó de ser un factor determinante en la ecuación sexual, muchas relaciones de pareja se fortalecieron y otras lograron evitar el divorcio, lo contrario también puede ser cierto. De hecho, es algo que muchos psicólogos y expertos en terapia de parejas detectan desde hace tiempo en sus consultas. «El viagra puede tener efectos adversos en las relaciones de pareja, aunque depende mucho de la edad. No es lo mismo un chico de 25 años que un hombre de 60», advierte Cecilia Martín, psicóloga experta en relaciones de pareja y directora del Instituto de Psicología Psicode. Y es que, en los tiempos del viagra, el amor -en sus diferentes fases- ya no es lo que era.

Un 25 por ciento de las mujeres cuyas parejas la toman afirman sentirse menos conectadas emocionalmente con ellos; el sexo se convierte en una actividad «a demanda»

«En las parejas estables, quizá más apáticas sexualmente después de muchos años de convivencia, este tipo de fármaco puede suponer un soplo de aire fresco. Pero también puede crear conflictos. Sobre todo, cuando algunos hombres lo toman a escondidas para sorprender a su pareja. Eso es un error», explica Martín. Obviamente, no existe un manual de etiqueta sobre cómo consumir el fármaco. ¿Deberían los hombres tomárselo a discreción y sin avisar? ¿O convendría que fuera algo consensuado con su pareja? Algunos hombres consideran que no tienen por qué pedir permiso a nadie para tomar un medicamento. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que lo mejor es que sea una decisión compartida.

Este es un artículo de 'XLSemanal', el suplemento dominical de 'La Verdad'. Puedes seguir leyéndolo completo aquí