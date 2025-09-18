La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agente de Policía EP

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

El fallecido pertenecía a una asociación taurina de Madrid

J.M.L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

Las fiestas patronales de Mondéjar (Guadalajara) en honor al Santísimo Cristo del Calvario finalizaron este jueves con luto. El hombre que el miércoles fue cogido ... por un toro en un encierro celebrado en la plaza de toros de esta localidad de 2.900 habitantes falleció este jueves en el hospital Doce de Octubre, de Madrid, al que fue evacuado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara