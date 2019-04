El motivo por el que las aerolíneas alargan los tiempos de vuelo a propósito Esta práctica, conocida como «horario de arrastre», agrava el impacto sobre el medio ambiente LA VERDAD Miércoles, 10 abril 2019, 11:25

En los años 60 un vuelo de Nueva York a Los Ángeles duraba cinco horas, hoy dura seis. La explicación de por qué se han añadido sesenta minutos más a este trayecto está guardada como un secreto por las aerolíneas. Es lo que se llama «horario de arrastre» o de relleno, es decir, el tiempo extra que emplean en volar de un sitio a otro cuando realmente podrían hacerlo en menos tiempo.

La primera razón para emplear el «horario de arrastre» reside en que, si el avión llega al aeropuerto de destino demasiado tarde o demasiado temprano, puede que no encuentre una puerta de embarque disponible o que haya problemas por la capacidad del aeropuerto. Así, cualquier retraso será achacado al tráfico aéreo. «Cuando se trata de retrasos y congestión, las compañías aéreas se siguen quejando y asegurando que es un problema de este tráfico (aunque no lo es) y no suyo», indica Bob Mann, consultor de líneas aéreas, a El Confidencial. «Por otro lado, esta práctica se ha vuelto frecuente también porque de esta manera no tienen por qué responsabilizarse en caso de que haya algún retraso», señala.

Cabe destacar que a partir de las tres horas de retraso del vuelo, la compañía debe compensar al pasajero del mismo modo que si se hubiera cancelado. Cuando se alcanzan las cinco horas le será devuelto el importe del billete íntegramente. Aunque puede haber imprevistos (un embarque lento, la ausencia de algún tripulante o problemas con el repostaje de combustible) lo cierto es que, según afirma Benn, el 80% del los factores involucrados en el retraso de un vuelo podrían ser fácilmente evitados por la aerolínea.

Por otro lado, la implantación de los «horarios de arrastre» implica una mayor emisión de carbono y un mayor gasto de combustible, en detrimento del medio ambiente. Este podría ser el principal motivo por el que las compañías aéreas prefieren mantener en secreto el «horario de arrastre».