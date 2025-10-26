Miles de mujeres claman en Sevilla por una solución a la crisis de los cribados de cáncer Reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad y críticas al Gobierno andaluz en un acto lleno de emociones

José Luis Piedra Domingo, 26 de octubre 2025, 14:35 | Actualizado 14:46h.

Miles de manfiestantes se han concentrado hoy a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno andaluz, para exigir soluciones a la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía en una protesta convocada Amama, el colectivo que denunció los retrasos en la realización de las pruebas diagnósticas y respaldada por los partidos de izquierda y sindicatos.

La manifestación, bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', estuvo marcada por las reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad y por las duras críticas al Gobierno andaluz como responsable de la gestión de estos casos en un acto emotivo acto en el que algunas de las participantes no pudieron reprimir las lágrimas.

Manifiesto

La actriz andaluza y superviviente de un cáncer Cristina Medina, fue la encargada de la lectura del manifiesto de esta protesta donde pidió un trato justo a las afectadas porque «no somos un tumor con patas ni una enfermedad común, es una enfermedad que destroza vidas y destruye a familias». Cristina Medina advirtió que «esto es el principio de la lucha y solo acaba de comenzar» y subrayó que «las afectadas no queremos dar pena, no queremos sobrevivir, queremos vivir».

Tras la intervención de la actriz, tomó la palabra la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, que tuvo duras críticas contra el Ejecutivo andaluz y sus anteriores consejeros de sanidad y denunció la nula atención a su colectivo subrayando que «para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas, no nos conocen los de ahí dentro -en referencia a la sede del Gobierno- pero llevamos 20 años luchando y apoyando a las personas afectadas, pero a ellos les importamos una mierda».

Claverol resaltó el valor las mujeres de su asociación y de las afectadas y destacó que «nuestra política es vivir y la supervivencia política no puede estar por encima de la humana». Los momentos más emotivos se vivieron cuando presentó a algunas de las representantes de la asociación afectadas gravemente por el cáncer en fase mestastásica que arrancaron los aplausos de los manifestantes.

Seguir en la lucha

La presidenta de Amama denunció también la persecución que está viviendo su colectivo y señaló que «aunque nos desprestigien, aunque nos vapuleen, vamos a seguir en la lucha». La protesta ha contado con presencia de representantes políticos de formaciones como el PSOE, Por Andalucía, Adelante y Podemos, aunque solo esta última se ha pronunciado ante los medios de comunicación, mientras que el resto ha preferido darle protagonismo a las mujeres convocantes.

La protesta ha estado secundada por numerosos colectivos y sindicatos y también de partidos políticos de la oposición, cuyos representantes han estado presentes en la manifestación, entre ellas la eurodiputada e Podemos Irene Montero, que exigó «justicia frente a las políticas de muerte de Moreno Bonilla, que están poniendo en riesgo sus vidas», argumentó.

