La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miles de personas, en su mayoría mujeres, han participado este mediodía en una concentración frente al Palacio de San Telmo. EFE

Miles de mujeres claman en Sevilla por una solución a la crisis de los cribados de cáncer

Reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad y críticas al Gobierno andaluz en un acto lleno de emociones

José Luis Piedra

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Miles de manfiestantes se han concentrado hoy a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno andaluz, para exigir soluciones a la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía en una protesta convocada Amama, el colectivo que denunció los retrasos en la realización de las pruebas diagnósticas y respaldada por los partidos de izquierda y sindicatos.

La manifestación, bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', estuvo marcada por las reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad y por las duras críticas al Gobierno andaluz como responsable de la gestión de estos casos en un acto emotivo acto en el que algunas de las participantes no pudieron reprimir las lágrimas.

Manifiesto

La actriz andaluza y superviviente de un cáncer Cristina Medina, fue la encargada de la lectura del manifiesto de esta protesta donde pidió un trato justo a las afectadas porque «no somos un tumor con patas ni una enfermedad común, es una enfermedad que destroza vidas y destruye a familias». Cristina Medina advirtió que «esto es el principio de la lucha y solo acaba de comenzar» y subrayó que «las afectadas no queremos dar pena, no queremos sobrevivir, queremos vivir».

Tras la intervención de la actriz, tomó la palabra la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, que tuvo duras críticas contra el Ejecutivo andaluz y sus anteriores consejeros de sanidad y denunció la nula atención a su colectivo subrayando que «para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas, no nos conocen los de ahí dentro -en referencia a la sede del Gobierno- pero llevamos 20 años luchando y apoyando a las personas afectadas, pero a ellos les importamos una mierda».

Claverol resaltó el valor las mujeres de su asociación y de las afectadas y destacó que «nuestra política es vivir y la supervivencia política no puede estar por encima de la humana». Los momentos más emotivos se vivieron cuando presentó a algunas de las representantes de la asociación afectadas gravemente por el cáncer en fase mestastásica que arrancaron los aplausos de los manifestantes.

Seguir en la lucha

La presidenta de Amama denunció también la persecución que está viviendo su colectivo y señaló que «aunque nos desprestigien, aunque nos vapuleen, vamos a seguir en la lucha». La protesta ha contado con presencia de representantes políticos de formaciones como el PSOE, Por Andalucía, Adelante y Podemos, aunque solo esta última se ha pronunciado ante los medios de comunicación, mientras que el resto ha preferido darle protagonismo a las mujeres convocantes.

La protesta ha estado secundada por numerosos colectivos y sindicatos y también de partidos políticos de la oposición, cuyos representantes han estado presentes en la manifestación, entre ellas la eurodiputada e Podemos Irene Montero, que exigó «justicia frente a las políticas de muerte de Moreno Bonilla, que están poniendo en riesgo sus vidas», argumentó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  4. 4 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025
  7. 7

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  8. 8 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  9. 9 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  10. 10

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miles de mujeres claman en Sevilla por una solución a la crisis de los cribados de cáncer

Miles de mujeres claman en Sevilla por una solución a la crisis de los cribados de cáncer