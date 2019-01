Método RSM: la técnica de la Guardia Civil para adelantar correctamente Esta maniobra suele venir acompañada de toda suerte de imprudencias LA VERDAD Miércoles, 30 enero 2019, 13:20

No respetar la distancia de seguridad, no utilizar el retrovisor y no poner el intermitente es el pan de cada día de muchos conductores que circulan por nuestras carreteras obligando a los demás a averiguar cuál va a ser su comportamiento en la calzada. Esta temeridad tiene todas las papeletas para desembocar en accidentes de tráfico.

Este es el motivo por el que la Guardia Civil ha lanzado una advertencia en Twitter. La Benmérita propone el método RSM: retrovisor, señalización, maniobra. «La maniobra de adelantamieto es una de las más peligrosas. ¿Cómo realizarla? Primero observa por los retrovisores si existe peligro, luego señaliza la maniobra y después realiza el desplazamiento lateral.