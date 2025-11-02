La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista, en Ámsterdam. AMC Networks

Verónica Zumalacárregui, periodista

Vermú de domingo
«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

Viajera empedernida, en 'Me voy a comer el mundo' ha recorrido más de 75 países descubriendo sus sabores más típicos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Periodista vocacional, tras años de hacer de todo dentro de la profesión, desde boletines de noticias hasta programas de actualidad, Verónica Zumalacárregui consiguió aunar su ... trabajo con la gastronomía y los viajes, sus otras dos grandes aficiones. El resultado de esa combinación es 'Me voy a comer el mundo', el espacio de Canal Cocina (AMC Networks) en el que viaja de punta a punta del planeta y que hoy estrena el programa dedicado a Ámsterdam. Disfrutona, carismática y risueña, a Zumalacárregui solo se le tuerce la sonrisa ante la cámara cuando tiene que comerse algo tan repulsivo como una cucaracha: «A veces digo que no lo voy a probar pero, al final, me pueden la responsabilidad y la curiosidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  7. 7 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»