Este es el mejor mes del año para hacerte la depilación láser: «Tu piel está más protegida».

Este es el mejor mes para hacerte la depilación láser: «Tu piel está más protegida»

Esta técnica permite eliminar el pelo de forma permanente

María Ramírez

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:29

El láser ha revolucionado los métodos de depilación. Su gran atractivo es la posibilidad de eliminar el vello no deseado de forma permanente, una ventaja que no ofrecen las técnicas tradicionales. La cera y la cuchilla tan solo consiguen resultados temporales y obligan a repetir el proceso con frecuencia para mantener la piel suave. Además, suelen ocasionar otros problemas: la aparición de pelos enquistados, irritación e incluso quemaduras.

Esta cuestión estética también deja huella en el bolsillo: la depilación láser es más cara que otros métodos y requiere de una serie de sesiones para conseguir eliminar un amplio porcentaje del vello. Sin embargo, en los últimos años han aparecido alternativas más accesibles, como las máquinas de luz pulsada para uso doméstico. Estos dispositivos permiten realizar el tratamiento desde casa, aunque los resultados suelen tardar más en apreciarse.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta una serie de precauciones antes de someterse a una sesión, como la época del año, que puede influir en la seguridad del tratamiento. Otra cuestión a tener en cuenta es que hay medicamentos que son incompatibles con el láser porque son fotosensibles.

¿Cuál es el mejor mes del año?

La clínica Dermaláser Médica Ourense ha señalado que octubre es el mejor mes del año para empezar con la depilación láser. «El otoño marca el momento perfecto para dar el paso hacia una piel libre de vello», aseguran. En su perfil de Instagram (@dermalasermedicaourense) han detallado los motivos por los que es preferible elegir esta estación.

La primera razón es la menor exposición solar. En este sentido, aseguran que «tu piel está más protegida» durante este periodo. El segundo motivo que señalan es que hay tiempo suficiente hasta el próximo verano para completar el plan de sesiones. De este modo, hay más flexibilidad para organizar las citas y, en definitiva, hay una mejor preparación. La clínica insiste en que «ahora es cuando puedes empezar a conseguir resultados visibles de cara a la próxima temporada».

