Miles de personas piden actuar ya ante la emergencia climática en las principales ciudades de España Los jóvenes españoles salen a la calle para pedir que se apliquen medidas globales que salven al planeta, ajenos a la política local y de partidos DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Viernes, 27 septiembre 2019, 20:13

No ha habido huelga: los jóvenes ejercían de jóvenes. Pero sí una rebelión. Han sido los adolescentes los que han mostrado que han forjado una conciencia ambiental, aunque sea a base de lemas cortos como «No hay planeta B» o «Hay más plástico que sentido común», los más repetidos en los carteles que portaban. Aunque con menos afluencia en Madrid que con otras manifestaciones multitudinarias, como por ejemplo la feminista del 8M, otra característica llamaba al entusiasmo y confirmaba que ese espíritu ecológico es más que una inquietud pasajera.

Cada consigna de protesta, fuera una frase calcada –a veces sin traducir– o una ocurrencia personal, estaba escrita en cartón reusado. Cientos de láminas marrones recogidas del contenedor, que en no pocas ocasiones mostraban el logo de Amazon o de otra marca –de pan, de yeso, de cocinas– en su anverso. «Nos están calentando la cerveza».

Cuatro jóvenes de la Complutense que llegaban con las manos vacías esperaron contra el muro del Jardín Botánico. «¿No regalan pancartas?», pregunta uno. «Hay que pasar los mensajes», dice otro. Como si fuera la firma de la juventud, la espontaneidad de sus denuncias, escritas en el momento, en el piso, con rotulador, sobre materiales encontrados y ensamblados en el momento, contrastaba con la de las generaciones anteriores. Los mayores de partidos políticos y sindicatos se mezclaron con los manifestantes con sus impresos de fábrica, y sus pancartas, banderolas y chalecos de impronta cara y profesional. Parecían una brecha en la camiseta juvenil. Como federaciones que denunciaban el capitalismo con octavillas de imprenta que no quedaban en el suelo porque los jóvenes buscaban la papelera antes que tirarlos al piso. Había ambiente festivo, pero no de botellón. Un ciclista con mascarilla, unos novios con la impudicia del primer amor, varios perdidos que no encontraban a su cuadrilla y mandaban su ubicación desde el móvil. Selfies, presentaciones, apuros.

A las 18 h comienza a moverse y einte minutos después se eleva un grito por el planeta, como una ola que empieza en Cibeles y revienta en Atocha. Aplausos, silbidos que se repite poco después. Un niño de diez años de largos rizos rubios grita: «¡abajo contaminación, arriba bicicletas!», antes de unirse al río de gente de la mano de su madre tatuada.

La juventud española supuso un eslabón más en el puzle de manifestaciones que sacudió el planeta herido que quieren salvar, y que se repitieron ayer por todo el mundo. Los adolescentes de Nueva Delhi y Bombay (India), Tel Aviv (Israel), Atenas (Grecia), Zúrich y Ginebra (Suiza), Abuja (Nigeria) y ciudades de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Chile, Argentina, Austria, Holanda, Estados Unidos e incluso Rusia, pese a sus fuertes controles de seguridad, salieron a la calle para reclamar una acción decidida contra la emergencia provocada por el calentamiento global, entre otros factores.

Galería. Los estudiantes se revuelven contra el cambio climático

Inspirados por Greta Thunberg, la joven sueca que ha confrontado a los grandes responsables de tomar medidas contra el cambio climático, y que ayer participó en la marcha de Montreal (Canadá), los españoles de colegio y universidad salieron ajenos a la política local de partidos, sin más emblema que su preocupación por conservar el único lugar que tienen para vivir sus vidas, pero que se degrada hasta el punto de amenazar la convivencia. Acción contra el Hambre, por ejemplo, calcula que la desnutrición crónica mundial aumentará en un 62% en 2050, con más de 18o millones de personas en inseguridad alimentaria. Las palabras sueltas de los eslóganes no parecen exagerar: Colapso, emergencia. Se queman los bosques, los océanos crecen, los combustibles fósiles matan.

–¡Pero qué calor! –se queja un chico que usa su pancarta de tapasol. –Hay que sentir el cambio climático real –le responde su compañero, mientras avanzan. Sus pequeñas contradicciones importan poco frente a la magnitud del problema, y la necesidad de un cambio de modelo impulsado desde los gobiernos. Mientras tanto, los cartones reusados escritos de puño y letra sirven de armas para la lucha por el planeta.