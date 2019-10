Cuando no llega el alivio

Hace año y medio Diego Acedo fue al médico con un dolor en el glúteo. Le dijeron que era ciática y le mandaron a casa con analgésicos. A las seis semanas ingresó de urgencia con un sufrimiento insoportable y la vejiga a punto de explotar porque no tenía ganas de ir al baño:una 'cauda equina' o cola de caballo (maraña de vasos sanguíneos) estrangulaba la raíz de su nervio ciático. Como secuela, le quedó una hipersensibilidad extrema en cuatro dedos y las almohadillas del pie derecho. «Siento una piedra en la planta, pero no hay nada». A sus 50 años, camina con bastón, necesita tumbarse cada poco y el simple roce de una sábana es una tortura. De noche necesita somníferos y de día los opiáceos le calman, pero le anulan. «Bajé la dosis porque no era capaz de decir el nombre de mi mujer», lamenta. En la unidad del dolor del hospital de Granada donde le tratan prueban ahora con parches de capsaicina. Las enfermeras, que son un encanto, le piden paciencia, pero él no nota alivio;se siente más cerca de la depresión. Los primeros meses agradeció que su mujer no trabajara, porque sufría horribles calambres y no se valía solo. Ahora, a punto de terminarse su baja –es técnico electrónico industrial– tiene miedo al futuro: «Soy demasiado joven para ser pensionista. Solo quiero que me quiten este dolor».