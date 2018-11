Se libra de la muerte gracias a la narración de un gol en la radio «Sólo tuve tiempo para girar el volante y empotrar el coche contra un árbol» LA VERDAD Lunes, 19 noviembre 2018, 13:41

Un hombre que se había quedado dormido ha logrado salvar su vida gracias al grito de «¡Goooooooool!!» del comentarista del partido que se emitía en esos momentos en la radio. El conductor abrió los ojos y pudo reconducir su trayectoria y evitar el precipicio.

El «héroe» es Alberto Sanz, comentarista del programa 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope. El locutor cantó un gol de Osasuna que hizo despertar a Fran Gago, que además es comentarista de fútbol sala.

«Yo, como hago de forma habitual, pongo por la tarde en el coche 'Tiempo de juego'. Santi Duque era el que dirigía el programa aquel día. Santi Duque era el que dirigía el programa aquel día. Se estaba jugando el Osasuna-Córdoba. El disco duro se me fue y me quedé dormido. De pronto, esucho '¡goooool!' y me despierto. Veo que estoy fuera de la carretera y que voy camino de un precipicio. Sólo tuve tiempo para girar el volante y empotrar el coche contra el árbol», relató.

El cantor del gol ya se ha pronunciado sobre el suceso: «a mi no me había pasado esto en la vida. Es un gusto cantar goles (...) y si es para salvar una vida, todavía más».