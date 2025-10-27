Juventud regulará qué fotos, vídeos y datos de menores pueden subir sus padres a las redes

Alfonso Torices Madrid Lunes, 27 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El Ministerio de Juventud e Infancia ha comenzado a elaborar una ley para regular de manera específica el conocido como 'sharenting', la práctica de compartir fotos, videos e información sobre los hijos en las redes sociales y otros foros y plataformas digitales.

La norma, que fijará a los padres los límites y condiciones para realizar este tipo de prácticas y los derechos que asisten a sus hijos, dará su primer paso en próximos días, cuando el ministerio que dirige Sira Rego saque a consulta pública el documento en el que explica las razones que han llevado a su elaboración, los objetivos que persigue y fije un plazo para que ciudadanos y organizaciones le hagan llegar sus ideas y alegaciones sobre cómo debería ser esta norma.

El nuevo proyecto de ley, que tendrá que ser avalado por el Consejo de Ministros antes de remitirlo al Parlamento para su debate y aprobación, se elabora en paralelo a la ley para la protección de las personas menores en los entornos digitales, que en este momento tramita el Congreso, que entre otras muchas medidas y materias prohibirá el acceso de los menores a redes sociales desde los 16 años, pero que no cuenta con preceptos concretos sobre el 'shareting'.

El texto de la consulta pública de la nueva ley indicará que la sobreexposición infantil en el ámbito digital, como la derivada en muchas ocasiones de esta práctica, puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los menores, incluyendo daños psicológicos como la depresión o la ansiedad en los casos en que se da una exposición constante y continuada en el tiempo.

El documento también subrayará que la exposición de menores en redes sociales es algo cada vez más habitual y una práctica que, en muchas ocasiones, se lleva a cabo sin consentimiento de los niños y adolescentes. Los expertos que han elaborado informes para el ministerio resaltan entre los usos abusivos o inapropiados las comunicaciones comerciales o promocionales que en ocasiones hacen madres 'influencers' o creadoras de contenidos utilizando la imagen de un menor como fuente de ingresos. Estos especialistas también destacan que el 'sharenting' en muchas ocasiones es una fuente de materiales para el ciberacoso de terceros sobre sus propios hijos y un banco de imágenes o vídeos que alimenta los archivos compartidos de las redes de pedófilos.

«Es algo imprescindible»

Por todo ello, el ministerio indicará en su consulta pública que cree fundamental incorporar una regulación específica en relación con la exposición, con carácter general, de menores en plataformas de intercambio de contenido audiovisual y redes sociales. Juventud e Infancia indicará que entiende que «legislar con respecto al 'sharenting' es imprescindible para garantizar el respeto de los derechos de los menores reconocidos en el ordenamiento jurídico español y en los instrumentos legales internacionales».

Entre los primeros pasos para la elaboración del borrador del proyecto de ley, este martes por la tarde la ministra Rego mantendrá un encuentro con un grupo de expertos que han investigado el 'sharenting' así como con divulgadoras y creadoras de contenidos que han mostrado su preocupación por la difusión que hacen algunos padres de la imagen y la información de sus hijos.

