La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Luis

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Perfil ·

El vendedor de pisos más famoso de internet ha creado un estilo propio que se le aplaude y parodia a partes iguales. Más que colocar propiedades exclusivas, parece que las regala

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Supermoreno, casi siempre calzando mocasines, vistiendo camisas desabrochadas, embutido en pantalones pitillo y luciendo gafas negras, hasta cuando muestra el interior de los 'desayunadores' de ... los pisos de alto standing que enseña en Madrid. Sin nada que ocultar, Juan Travesedo parece vivir instalado en un verano eterno con sus blazers a medida, con los que parece recién salido de algún yate, aunque él navegue casi exclusivamente por el interior de la elitista costa madrileña del barrio de Salamanca. Se hacen apuestas sobre si ha pisado alguna vez el extrarradio, mientras se ríe al confesar que llegó a Carabanchel en «coche y con GPS».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  2. 2

    Desentierran una gran galería abovedada y «monumental» bajo las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena
  3. 3 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  4. 4 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  5. 5 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025
  7. 7 Duino cancela la venta del Efesé a Arribas y las peñas convocan una manifestación
  8. 8 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  9. 9 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  10. 10

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más &#039;cuqui&#039;