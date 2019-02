Javier Urra: «Soy quizá el psicólogo que más psicópatas conoce en este país» Estella, 1957. Soy doctor en Ciencias de la Salud y en Psicología y profesor en la Complutense. Fui el primer defensor del menor en Madrid. Publico 'Quién es quién' (Aguilar), un diccionario de caracteres VIRGINIA DRAKE Martes, 19 febrero 2019, 12:08

XLSemanal. En el prólogo de su libro, Juan Manuel de Prada dice que usted es quizá quien menos duerme en este país.

Javier Urra. Siempre que puedo, me acuesto sobre las 12 de la noche y me levanto a las 4 para trabajar. Pero es que soy muy trabajador, comprometido, disciplinado y riguroso.

XL. ¡Eso no es vida!

J.U. ¡Ya!, por eso me dio un infarto a los 45. Y, aunque ya me suenan los muelles, me siento muy joven por relacionarme con muchos jóvenes. Tengo más ilusión por la vida que muchos de 27 años.

