Giorgia Meloni, en un acto oficial del Gobierno italiano. EFE

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

La norma aprobada por el Gobierno de Meloni estipula que los menores solo podrán acceder a esta tecnología con permiso de los padres

T. Nieva

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular el uso de la inteligencia artificial ... que incluye penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines dañinos -como la generación de deepfakes-. Además, pone límites a que los menores de 14 años puedan acceder a esta tecnología sin un permiso de sus padres.

