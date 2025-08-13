La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros en la estación de Chamartín en Madrid este martes Efe

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

El tramo afectado es el que se encuentra entre Vilavella y Porta de Galicia

C. P. S.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:02

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida, por segundo día consecutivo, por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través redes sociales, el corte afecta al tramo entre Vilavella y Porta de Galicia. De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3 Declarado un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  6. 6

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  9. 9

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  10. 10 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense