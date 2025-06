Interiorismo y Reformas: Transformar Espacios, Mejorar Vidas

Jueves, 12 de junio 2025, 13:44 Compartir

El interiorismo es el arte de diseñar y organizar los espacios interiores para hacerlos más funcionales, estéticos y acordes al estilo de vida de quienes los habitan. Va más allá de la decoración: implica estudiar la luz, los materiales, los volúmenes y la distribución para crear ambientes armónicos y personalizados.

Las reformas, por su parte, permiten renovar o adaptar un espacio existente, ya sea una vivienda o un local comercial. Pueden ir desde pequeños cambios estéticos hasta transformaciones estructurales completas. Combinadas con una visión de interiorismo, las reformas logran potenciar al máximo el valor, la comodidad y la identidad de cada espacio.

Ambos procesos, cuando se trabajan de forma integral, convierten cualquier lugar en una experiencia pensada al detalle.

Presentamos a tres referentes del sector en la Región de Murcia, Paola García, Lucía Alemán y Raúl Lorente para que nos expliquen su forma de trabajar los espacios.

AREA EXCLUSIVA. Creamos Interiores con Identidad para Vivir, Sentir y Conectar

Los proyectos de interiorismo para espacios residenciales y espacios tipo contract son propuestas de diseño interior que responden a distintas necesidades según el tipo de espacio y su uso y buscan transformar los espacios interiores para que cumplan su función de forma eficiente, estética y emocionalmente coherente, siempre considerando el contexto, el cliente y el uso final del espacio.

Hablamos con Paola García para que nos detalle su actividad.

¿Cómo fueron sus inicios y cómo ha sido la trayectoria de su estudio hasta ahora?

Vengo de una familia de mueblistas que me transmitió, casi sin darme cuenta, el amor por esta profesión. Crecí entre muebles, textiles, ferias y bocetos, y eso marcó profundamente mi manera de ver el espacio y entender la importancia de los detalles.

Después de trabajar en la empresa familiar y formarme profesionalmente, sentí la necesidad de dar un paso más: abrir mi propio estudio de interiorismo. Lo hice con un doble propósito. Por un lado, para ampliar los servicios que ya ofrecíamos desde nuestra empresa, y por otro —el más personal— para dar rienda suelta a mi creatividad, que siento como una fuente inagotable. Disfruto muchísimo del proceso de diseñar, pero sobre todo, de conectar con cada cliente, entender su historia y traducirla en un espacio que realmente les represente.

La trayectoria del estudio ha sido tan intensa como ilusionante. Apenas hemos cumplido tres años y ya estamos trabajando en proyectos por toda España. Todo ha sucedido muy deprisa, con un ritmo vertiginoso, pero también muy natural. Cada proyecto ha sido un aprendizaje y una oportunidad de crecimiento. Nos implicamos al máximo, ponemos el alma en cada detalle, y creo que eso se nota en el resultado final y en la relación que construimos con quienes confían en nosotros.

¿Cuáles son los principales y más demandados servicios que ofrece en la actualidad?

En Área Exclusiva realizamos proyectos de interiorismo para espacios residenciales y espacios tipo contract: restaurantes, hoteles ...

Dentro de los proyectos residenciales los servicios más demandados son los proyectos integrales de interiorismo para viviendas de obra nueva y para viviendas sujetas a reforma integral.

¿Cuáles son las diferentes fases por las que pasa un proyecto de interiorismo?

Cada proyecto comienza con lo más importante: conocer a nuestro cliente. Lo hacemos a través de una entrevista que llamamos «de concepto creativo». En ese primer encuentro, el cliente nos transmite sus necesidades, premisas y gustos personales. Es un momento clave, porque no solo recogemos información técnica, sino que empezamos a visualizar lo que vamos a crear juntos. Es ahí donde nace la inspiración inicial del proyecto.

A partir de ahí, y en función de si se trata de una obra nueva o una reforma, comenzamos a interiorizar el proyecto desde una perspectiva más técnica. Estudiamos el espacio, analizamos las posibilidades y trabajamos en una propuesta de distribución y diseño que sea funcional, estética y, sobre todo, personalizada. Cuidamos cada detalle y desarrollamos un proyecto completo donde ya puede verse con claridad cómo será el resultado final.

La siguiente fase es la ejecución. Aquí es donde nuestra implicación se vuelve aún más intensa. Coordinamos reuniones con los distintos oficios, hacemos visitas constantes a obra y supervisamos cada paso para asegurar que todo se lleva a cabo con fidelidad al diseño original. Para nosotros, es fundamental que la obra respete el alma del proyecto.

Y finalmente, una de las partes más bonitas: la instalación. Gracias a que contamos con nuestro propio showroom de más de 12.000 m², podemos encargarnos personalmente de vestir cada espacio. Seleccionamos y colocamos todo el mobiliario, la decoración, el arte y los detalles que completan el ambiente. Es el broche final, donde la casa cobra vida y logramos que el cliente se emocione al ver que sus expectativas no solo se han cumplido, sino que se han superado.

¿Cómo definiría su estilo?

Si tuviera que definirlo en una palabra, diría que es versátil. Cada proyecto es único porque cada cliente lo es. Me implico profundamente en cada proceso y me mimetizo con quienes confían en mí, hasta el punto de que siento que el proyecto es suyo, no mío. Mi objetivo es que cada espacio refleje fielmente su forma de vivir, de sentir y de habitar.

A nivel técnico y estético, mi estilo se caracteriza por la elegancia equilibrada, el orden visual y el uso de materiales nobles y de alta calidad, que aportan estabilidad y solidez. Me gusta crear atmósferas serenas, con una base sobria y atemporal, pero siempre incorporando un punto disruptivo: un elemento que rompa suavemente con lo establecido y aporte esa chispa de personalidad, sorpresa o magia.

En resumen, diseño espacios donde la armonía y la funcionalidad se combinan con emoción y carácter.

«Cada proyecto empieza escuchando cómo vive el cliente»

El interiorismo es mucho más que solo decoración. Es un proyecto que combina planos, materiales y pasión por crear bienestar en un espacio determinado. Y es que esta profesión juega en perfecta simbiosis el talento con la profesionalidad.

En este sentido, hemos entrevistado a Lucía Alemán, una experta en arquitectura, reformas e interiorismo que nos cuenta sobre su trayectoria, su visión del interiorismo y la eficiencia en un sector cada vez más sostenible.

¿Cuánto tiempo llevas en el sector y cuáles son tus comienzos?

Llevo casi toda mi vida en el sector. Todo comenzó con mi padre, Antonio Alemán, un arquitecto con larga trayectoria en la arquitectura. Mi hermana y yo heredamos su pasión por la profesión, por construir, crear y lograr lo que el cliente pide de la forma lo más eficiente y acertada posible. Siempre pensamos en sus intereses.

Una vez terminada la carrera, trabajé para un estudio de arquitectura en Milán y, posteriormente, probé suerte en Nueva York, donde trabajé en varios proyectos para diferentes empresas del sector. Tras volver a Murcia, quería transmitir lo aprendido hasta el momento y crear una empresa enfocada en la reforma integral de viviendas en Murcia.

¿Qué servicios ofreces y cuáles son los más demandados en la actualidad?

Ofrezco un servicio integral que abarca desde el proyecto inicial, pasando por el diseño de interiores, hasta la ejecución completa de la reforma del local o vivienda. En cuanto a servicios más demandados, en general, son todos los que ofrezco, ya que cada servicio va ligado al resto. Pero si tengo que señalar un servicio fundamental, es realizar un asesoramiento sincero y honesto. Es algo esencial hoy en día.

Háblenos de cómo trabaja las reformas integrales en la ciudad de Murcia. ¿Qué peculiaridades tiene su trabajo?

Trabajo de forma que el cliente no tenga que lidiar con el arquitecto ni constructora de forma independiente. Todo se realiza con un equipo único y coordinado, en una dirección clara y fluida. Esto simplifica el proceso y genera más confianza.

Además, trabajamos con un enfoque muy exclusivo: solo realizamos seis reformas al año. Esto nos permite dedicar el tiempo, la atención y el mimo que cada proyecto necesita para alcanzar la calidad que buscamos.

Explíquenos brevemente en qué consiste la Eficiencia Energética en las reformas y los beneficios que se obtienen

La eficiencia energética se trabaja desde el interior de la vivienda. En otras palabras, se apuesta por un aislamiento total del perímetro y acompañado por una carpintería que asegure la rotura de puente térmico. Para ello, son vitales factores como la orientación o la altura de la vivienda, entre otros.

Nos comenta que también se dedica al Interiorismo. ¿Cómo son sus diseños y mobiliario?

Si hablamos de mis diseño y mobiliario, lo que más me importa cuando estudio una vivienda es cómo los inquilinos viven en ella, hacen su día a día y qué es lo más importante en su rutina en casa. De este modo, valoro los espacios con la misma importancia que lo hacen ellos.

En otras palabras, pienso como ellos para conseguir hacer una vivienda a medida, por ello no hay dos casas iguales.

¿Qué considera de por qué su vivienda decorada es única en el sector?

Porque es esencial unir los deseos estéticos y la forma de vida del cliente, así como hacer una reforma honesta. Y esto solo lo consigo adaptándolo al presupuesto de cada cliente.

Raúl Lorente, interiorista: honestidad y sinceridad centradas en el cliente

La arquitectura y el interiorismo son mucho más que materiales y proyectos. Cada vez son más los interioristas que apuestan por centrarse en las necesidades y gustos del cliente y aplicar una visión más funcional y sostenible a su proyecto.

Pero quien puede explicar esto mejor es Raúl Lorente, interiorista y apasionado del diseño funcional, la arquitectura emocional y las reformas con sentido. Aunque su trayectoria es relativamente joven, su enfoque maduro, su respeto por los detalles y su obsesión por los acabados han hecho que destaque como uno de los profesionales más meticulosos y personales del sector. En esta entrevista, nos habla de su manera de entender el interiorismo: un equilibrio entre estética, utilidad y emoción, siempre al servicio de quien habita los espacios.

Pasión por el interiorismo

Mi andadura arranca hace ya más de 20 años, aunque el estudio está a punto de cumplir 6 años. Mis principios fueron dedicados al mundo del mueble, trabajando con firmas internacionales, de donde he adquirido una base sólida….

Llevo casi tres años en la profesión y ¡siempre he sentido pasión con todo lo relacionado con el interiorismo. Es una parte del hogar en la que trabajo desde hace muchos años, de la mano de firmas italianas de mobiliario internacional y que me han permitido formarme mejor en el diseño interior. Me ha dado una base sólida para entender los materiales, el mobiliario, la iluminación y, sobre todo, los textiles, de los que me considero un enamorado.

Visión de un interiorismo de gestión y funcional

Para mí, el interiorismo es como una gestión para crear un espacio no solo bonito, sino también funcional. Esta gestión es esencial, porque no importa solo el lugar, sino también el nivel de presupuesto, de decidir dónde invertir y dónde no. En definitiva, se trata de hacer una inversión que merezca la pena y no añadir banalidades o elementos que no sean necesarios y que pueden engordar el presupuesto.

La gestión y la sinceridad como filosofía de trabajo

Sin duda, el trabajo lleva una parte económica que es fundamental y esa sinceridad es lo que me caracteriza como un profesional honesto, tanto a la hora de trabajar como de aportar a los clientes. Esa sinceridad y tranquilidad es lo que realmente vale a la hora de realizar las inversiones económicas en el tipo de mobiliario o el espacio que quiero crear.

La versatilidad para adaptarse al cliente

Algo que me representa mucho es que soy una persona bastante versátil y saco provecho de ello. No busco hacer todas las casas iguales, sino que cada espacio sea funcional y reúna las necesidades y personalidad del cliente. Es decir, su esencia y lo que a cada uno le gusta y le apetece tener en su casa.

Es importante crear espacios realmente habitables en los que cada cliente se sienta cómodo y feliz. Después de todo, el propósito final es conseguir crear un equilibrio entre funcionalidad y diseño y que los clientes sean felices y estén cómodos en su nuevo espacio. Esto es algo que nos distingue mucho en el estudio.

Atención al detalle y finalización de los proyectos

Cuidado al detalle y la perfección en los proyectos

Lo que también me identifica es el rematar los espacios y dejar los proyectos terminados como si fuesen escaparate para un catálogo o un reportaje de diseño de interiores. Como si todo estuviese cuidado al mínimo detalle, con decoración perfecta, textiles, iluminación, etc. Y todo esto es vital, ya que hay una gran oferta en el mercado del interiorismo y es necesario ser perfeccionista.

Además, muchas veces prometen cosas que no son o que llevan al fracaso y terminar de forma correcta un proyecto es esencial. Desde diseñar un buen espacio, escoger los materiales, diseñar mobiliario a medida y el resto de los detalles.

Recycling como forma de decoración sostenible

Uno de los aspectos del diseño que más disfruto es el reciclaje y la restauración de mobiliario. Me encanta llegar a una vivienda donde hay muebles antiguos con valor, tanto material como sentimental, y darles una segunda vida. Muchas veces, estas piezas forman parte del patrimonio familiar o simplemente encajan perfectamente con el nuevo proyecto. Recuperarlas no solo es sostenible, sino que también aporta carácter y autenticidad a los espacios.

La importancia de la relación con otros profesionales

Creo que, en líneas generales, lo que me singulariza es que soy una persona agradable, muy abierto, y que esto es importante, ya que trabajo con muchos sectores.

Además, el interiorista ha de tener conocimientos de obra, decoración, electricidad o fontanería, entre otros. Es necesario saber la función de todos los sectores que forman parte de una obra, porque trabajas día a día con todos ellos.

Así mismo, el cliente se siente más tranquilo cuando se contrata a un equipo que se lleva bien entre sí y puede trabajar en perfecta sintonía.