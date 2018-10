El insólito iceberg rectangular que ha descubierto la NASA en la Antártida El iceberg rectangular. / NASA / Jeremy Harbeck La increíble imagen fue tomada por un científico en una operación para medir el hielo antártico EFE Miércoles, 24 octubre 2018, 12:28

El programa de observación polar aérea de la NASA ha descubierto un insólito iceberg rectangular, durante un sobrevuelo de la Península Antártica el 16 de octubre.

Durante el estudio, diseñado para evaluar los cambios en la altura del hielo de varios glaciares que desembocan en las plataformas de hielo Larsen A, B y C, el científico de apoyo senior de la operación IceBridge Jeremy Harbeck divisó un iceberg tabular de ángulos muy afilados que flotaba entre el hielo marino justo al lado de la plataforma de hielo Larsen C.

En una foto diferente, Harbeck capturó tanto el borde del ahora famoso iceberg como un iceberg un poco menos rectangular. Esa imagen también captura A68 en la distancia.

«Creí que era muy interesante; a menudo veo icebergs con bordes relativamente rectos, pero no he visto antes, realmente, uno con dos esquinas en ángulos rectos como este», describe Harbeck. El iceberg rectangular parecía haberse desgajado de Larsen C, la plataforma de hielo que en julio de 2017 lanzó el masivo iceberg A68, un trozo de hielo del tamaño del estado de Delaware, en Estados Unidos.

Aunque el científico reconoce que estaba más interesado en capturar el iceberg A68, pensó que este iceberg rectangular era «visualmente interesante y bastante fotogénico», por lo que decidió tomar un par de fotos.

El vuelo de la misión partió de Punta Arenas, en Chile, como parte de un despliegue de IceBridge de cinco semanas de duración, que comenzó el 10 de octubre y está programado para concluir el 18 de noviembre.