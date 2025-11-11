La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pulsera antimaltrato. R.C.

Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

El ministerio y la policía activan un protocolo especial de vigilancia para evitar agresiones mientras se solventa la avería en el sistema

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El Ministerio de Igualdad comunicó hoy a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS ... que se había producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, que el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las tranquilizó porque para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las Policía Nacional, Local y la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  3. 3 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  6. 6 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  7. 7

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  8. 8 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  9. 9

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  10. 10 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores