La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hermanos Roca EFE

Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes

El Normal, en Girona, padece un «pequeño incendio» | Días atrás el fuego castigó al Mas Marroch

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Los hermanos Roca, propietarios del Celler Can Roca, en Girona, distinguido varias veces como el mejor restaurante del mundo, han vuelto a sufrir un incendio en uno de sus establecimientos. En este caso, el fuego, que no ha causado heridos y ha podido ser extinguido en unos pocos minutos, se ha declarado en el restaurante Normal, en la parte antigua de Girona. Días atrás, las llamas devoraron la cúpula del restaurante Mas Marroch, el local del grupo Roca dedicado a eventos y que está en la localidad gerundense de Vilablareix.

Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de hostelero, ha descartado este viernes que el incendio de esta pasada noche haya sido provocado. Ha calificado el incidente en Rac1 como un «pequeño incendio», que se ha iniciado en la zona de la cocina por «mala suerte», un «infortunio».

Roca cree que hasta dentro de una o dos semanas no podrán reabrir el establecimiento. Los bomberos han recibido el aviso poco después de las doce de la noche. Han sido los vecinos del inmueble, que han alertado que salía humo del local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  5. 5 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes

Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes