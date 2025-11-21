Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes El Normal, en Girona, padece un «pequeño incendio» | Días atrás el fuego castigó al Mas Marroch

Los hermanos Roca, propietarios del Celler Can Roca, en Girona, distinguido varias veces como el mejor restaurante del mundo, han vuelto a sufrir un incendio en uno de sus establecimientos. En este caso, el fuego, que no ha causado heridos y ha podido ser extinguido en unos pocos minutos, se ha declarado en el restaurante Normal, en la parte antigua de Girona. Días atrás, las llamas devoraron la cúpula del restaurante Mas Marroch, el local del grupo Roca dedicado a eventos y que está en la localidad gerundense de Vilablareix.

Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de hostelero, ha descartado este viernes que el incendio de esta pasada noche haya sido provocado. Ha calificado el incidente en Rac1 como un «pequeño incendio», que se ha iniciado en la zona de la cocina por «mala suerte», un «infortunio».

Roca cree que hasta dentro de una o dos semanas no podrán reabrir el establecimiento. Los bomberos han recibido el aviso poco después de las doce de la noche. Han sido los vecinos del inmueble, que han alertado que salía humo del local.

