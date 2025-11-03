La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

