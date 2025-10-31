Estos son los grados de FP mejor pagados, según una universidad española: «Salarios más competitivos» Hay perfiles que tienen un alta demanda laboral y que permiten conseguir sueldos por encima de la media

María Ramírez Viernes, 31 de octubre 2025, 19:22 Comenta Compartir

La Formación Profesional (FP) se está consolidando como una de las opciones educativas más atractivas para quienes buscan desarrollar habilidades que faciliten su incorporación al mundo laboral. No solo los jóvenes optan por esta vía para especializarse y conseguir su primer empleo: en las matrículas también figuran personas que ya se encuentran trabajando y desean actualizar sus competencias y universitarios que buscan aumentar su formación.

Ante este creciente interés, los centros educativos están reforzando la orientación sobre la FP para que sus alumnos dispongan de toda la información necesaria para definir su futuro académico. Sin embargo, al igual que ocurre con las carreras universitarias, una de las principales inquietudes de los estudiantes gira en torno a las salidas profesionales y a las expectativas salariales que pueden alcanzar una vez que hayan finalizado sus estudios. Por este motivo, es recomendable informarse con antelación de los perfiles y los puestos a los que se puede postular con cada título.

Salarios más altos

La Universidad Alfonso X El Sabio ha elaborado un listado en 2025 de los mejor pagados, entre los que se incluyen opciones de Grado Medio y Grado Superior. No obstante, insisten en que el salario «no debe ser el único indicador para elegir el futuro». En la decisión recomiendan valorar también las propuestas con más salidas o con más demanda. En cualquier caso, señalan que la Formación Profesional está experimentando «un auge en popularidad», y que «cada vez más empresas valoran las habilidades prácticas y especializadas que se adquieren en estos programas». «Esto se traduce en mejores oportunidades de empleo y salarios más competitivos», aseguran. Estas son las que prometen una mayor retribución, según esta universidad:

-Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

-Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

-Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

-Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

-Higiene Bucodental

-Marketing y Publicidad

-Transporte y Logística Online

-Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

Además de esta lista, la Universidad Alfonso X El Sabio ha señalado que los sectores que valoran especialmente la Formación Profesional son los de tecnología, salud, industria, logística y marketing y publicidad. Con esta información, cada estudiante puede elegir la opción que mejor se ajuste a sus intereses, habilidades y metas profesionales.