La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robert Kennedy Jr., secretario de Sanidad. Afp

El Gobierno norteamericano vincula el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo

El departamento del polémico Robert Kennedy Jr. recomendará como tratamiento para este trastorno del desarrollo un fármaco llamado leucovorina, cuya efectos no son bien conocidos

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:18

El Gobierno norteamericano se dispone a anunciar su intención de desaconsejar el uso del paracetamol durante las etapas iniciales del embarazo -salvo en caso de ... fiebre- al haber encontrado un supuesto vínculo entre este medicamento y un mayor riesgo de autismo. Esta recomendación contraviene las directrices médicas actuales, que apuntan a que esta medicación es segura. Además, la administración estadounidense recomendará como tratamiento para este trastorno del desarrollo un fármaco llamado leucovorina, cuya efectos no son bien conocidos, según apuntan los expertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  5. 5

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  7. 7 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno norteamericano vincula el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo

El Gobierno norteamericano vincula el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo