Una familia se va de fin de semana y se encuentra su casa llena de 'okupas' al volver
Miércoles, 27 febrero 2019, 10:59

Por el aspecto exterior nada hacia presagiar lo que una familia, con una hija de once años, se iba a encontrar al regresar a su casa tras pasar fuera el fin de semana. Ha ocurrido en Logroño.

Grafittis en las paredes, suciedad por todas partes... Su casa estaba desvalijada y destrozada, «porros por todos lados, rayas de coca en la mesa, bebidas variada y comida» dice la mujer.

Un grupo de nueve 'okupas' había tomado su casa. Esta vecina lo cuenta así: «Lo menos diez, sí que había». Y allí estuvieron con perros que lo ensuciaron todo con su excrementos. Los vecinos no dan crédito: «Toda la casa revuelta y hecha un cisco está» . Y añaden «y dice que no hay ni un mueble sano, los han deshecho todos, todos, todos».

Dentro de la vivienda el horror, no es de extrañar que la hija no haya vuelto. La madre se lamenta, «mama, mamá yo no quiero volver a esa casa», asegura que dice su pequeña. La Policía ha logrado detener a seis de los 'okupas', el resto habrían conseguido huir. También se ha buscado un lugar adecuado para los perros.