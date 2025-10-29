La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las imágenes que dejó la sequía en el sur de España el año pasado. EFE

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, lanza su noveno informe sobre los efectos del calentamiento global en la población mundial

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  3. 3 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  8. 8 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  9. 9 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  10. 10

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación