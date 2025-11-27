El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

María Ramírez Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Salir a desayunar se ha convertido en un auténtico capricho. Raro es encontrarse con un café solo por un euro o una opción con tostada que no sobrepase los dos euros. Estos eran, hasta hace unos años, los precios que figuraban en la carta de muchas cafeterías y bares de España. La inflación de los productos y suministros es uno de los detonantes que ha obligado a los establecimientos a cambiar sus tarifas y encarecer el ticket.

La moda de los desayunos 'aesthetics' y de trabajar desde una cafetería ha transformado por completo el concepto de hacer la primera comida fuera de casa. Este cambio en los hábitos de consumo ha dado lugar a negocios que surgen con propuestas más sofisticadas, centradas en la experiencia y en una oferta gastronómica que difiere por completo de la tradicional: nuevas bebidas como el 'matcha', locales que entran por los ojos y una presentación cuidada hasta el más mínimo detalle. Son locales muy alejados de aquellos en los que se empezaba la rutina frente a una barra abarrotada, un café rápido y un periódico en la mano. Todo ello hace que la carta y la cuenta se dispare.

Indignación por el precio de este bar

Que el precio de sentarse en un local no es el de hace unos años no es ninguna sorpresa. Lo que sí puede llamar la atención es la magnitud del incremento en algunos casos. Es lo que le ha ocurrido a un grupo de tres clientes al visitar un bar en Madrid y salir con 31,20 euros menos en la cuenta del banco. Este hecho lo ha compartido en redes sociales la popular cuenta Soy Camarero, donde acompaña el suceso con la imagen del ticket: tres zumos de naranja natural, 10,5 euros; tres cafés con leche, 5,40 euros; tres sándwiches mixtos con huevo, 13,50 euros, y un café solo por 1,80 euros.

La publicación en Facebook ha generado casi 3.500 comentarios y un intenso debate entre los usuarios. Algunos llegan a calificar la situación como «un robo a mano armada», ya que consideran que los precios son totalmente «abusivos» y desproporcionados al sueldo medio de los españoles. «El zumo llevará en el fondo del vaso alguna pepita de oro», bromea un perfil. Otros señalan que el escenario es aún más preocupante en sus pueblos, donde los negocios, mucho más modestos, aplican precios similares a los de este situado en la capital. «Esto demuestra que hay que quedarse en casa», concluye una mujer. Y es que, muchos coinciden en que con ese dinero podrían preparar sus propios desayunos durante toda la semana.

