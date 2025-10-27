La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inundaciones en la localidad barcelonesa de Súria el pasado verano. E. P.

España cuenta con 4.340 infraestructuras críticas en zonas inundables, la mitad residencias y colegios

La asociación Observatorio Sostenibilidad pone cifra a los servicios, instalaciones y puntos en todo el territorio nacional en un nuevo informe con motivo del aniversario de la dana de Valencia

R. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:21

España cuenta con un total de 4.340 infraestructuras críticas en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, según el ... informe 'Infraestructuras críticas inundables en España' que el Observatorio de Sostenibilidad. Entre ellas hay hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, centros escolares y más, según se desprende de los datos oficiales.

