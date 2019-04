'Electroschok' contra la depresión: una terapia polémica Fotos: Marek Vogel Es la herramienta psiquiátrica más polémica: la terapia electroconvulsiva. Sus detractores advierten de sus graves efectos secundarios, pero los estudios científicos demuestran que estas descargas eléctricas pueden ser enormemente eficaces contra las depresiones severas BERNHARD ALBRECHT Martes, 9 abril 2019, 11:15

Será en el ático, un lugar que conocen bien los siete pacientes. Los siete pacientes se han dado cita en el área de consultas. Son las nueve de la mañana y una luz mortecina entra por las ventanas. En días así, mucha gente tiende a sentirse un poco deprimida. Pero a estos enfermos no les serviría de mucho que hiciera sol. Ni tampoco una sesión de psicoterapia. Ni los fármacos. Todos ellos sufren depresión severa. Quizá sí los ayuden las convulsiones provocadas por las descargas eléctricas. Al menos, en eso confían sus médicos.

La eficacia del tratamiento no está en la corriente eléctrica, sino en la calidad de la convulsión

Uno de los pacientes es M. F., un cartero que pasa la cincuentena. La enfermedad se coló en su vida hace dos años: «Antes siempre decía que la depresión no era una enfermedad, que era tontería». M. F. tenía compañeros de trabajo estupendos, le encantaba lo que hacía. Estaba felizmente casado y muy orgulloso de sus dos hijos, ya adultos. «¿Y qué? No me sirvió de nada». Empezó con dolores de estómago. Su médico de familia le mandó una gastroscopia. «Pero mi estómago estaba bien. El médico me dijo que la enfermedad estaba en mi cabeza, y me derivó a psiquiatría». Ha llegado a pensar en tirarse a las vías del tren. «Sé muy bien dónde hacerlo. Pero no lo hago porque mi mujer se quedaría sola». Le cuesta describir lo que le pasa. No tiene chispa, le falta empuje, las ganas de hacer cosas. Ya no queda con amigos. Se despierta todas las noches a las tres de la mañana atormentado por un desasosiego que no consigue acallar. Los médicos probaron todo tipo de psicofármacos, aparecen enumerados en su informe, son muchos. Pero ninguno funcionaba. Luego, le propusieron que probara con una TEC.

