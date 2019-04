Elecciones generales 2019: ¿A quién beneficia el voto en blanco, el nulo y la abstención? Los indecisos tienen solo una semana para elegir al partido que represente mejor sus intereses LA VERDAD Lunes, 22 abril 2019, 11:51

La campaña electoral entra en la recta final a solo siete días de la celebración de los comicios generales. El próximo 28 de abril los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir el devenir de nuestro país durante los próximos cuatro años. La introducción del sobre en la urna será la imagen más repetida el próximo domingo aunque los hay que aun no han decidido si acudirán a su colegio electoral o que no se han decantado por ninguna de las opciones. Otros, sin embargo, consideran la opción del voto en blanco o el nulo.

El sobre vacío o, en el caso del Senado, la papeleta en la que no se ha marcado ninguna casilla, representa el voto en blanco. A pesar de lo que muchos creen, no va a parar a la lista más votada pero tiene validez. Este tipo de voto suele perjudicar a aquellos partidos que lo tienen más difícil para acceder al reparto de escaños, ya que al contabilizarse como voto válido sube la cantidad de votos necesarios para llegar al 3% del total de votos válidos que se exige a los partidos políticos para poder entrar en el reparto. Así lo marca la legislación.

El voto nulo suele ser la consecuencia de un error o emitirse intencionadamente y además no tiene validez. Puede ser el caso de las papeletas que van en un sobre distinto de modelo oficial o alterado, aquellas que no se introducen en él o los sobres que contienen más de una. En este último caso, se contabilizará un solo voto. El voto nulo no beneficia ni perjudica a nadie, ya que no se computa a la hora de calcular los votos válidos que fijarán la barrera del 3%.

El porcentaje de abstenciones representa a aquellos ciudadanos que deciden no votar aunque se desconoce el motivo. Podría ser por indiferencia, enfermedad o descontento con el sistema electoral.