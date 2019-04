El efecto secundario del paracetamol que todo el mundo desconoce Un grupo de investigadores estadounidenses ha hallado un efecto adverso que no figura en el prospecto LA VERDAD Martes, 16 abril 2019, 11:35

El paracetamol es un analgésico muy socorrido cuando sufrimos dolores de cabeza, contusiones, dolores de muela, quemaduras del sol y fiebre. Muchas veces su ingesta se combina con la de otros medicamentos para combatir el resfriado. En definitiva, forma parte de la botica de la mayoría de hogares españoles ya que, además, apenas tiene efectos adversos. Raramente algún paciente puede experimentar malestar, bajada de tensión, reacciones alérgicas, bajada de glucosa, alteraciones sanguíneas, renales o hepáticas, o reacciones graves en la piel. Pero a partir de ahora habrá que añadir un nuevo efecto secundario a esta lista, el que ha descubierto un grupo de científicos de la Universidad de Ohio (Estados Unidos).

Los resultados de la investigación «¿Un analgésico social? El paracetamol reduce la empatía positiva», capitaneada por el profesor Dominik Mischkowski, certifican que, durante el tratamiento, este medicamento reduce la empatía positiva que el paciente tiene hacia los demás. Para constatarlo han contado con la participación de 114 personas que tomaron 1.000 miligramos de paracetamol o un placebo inerte. Tanto los administradores del experimento como los participantes desconocían si habían ingerido el placebo o el comprimido de paracetamol.

Al cabo de una hora, los participantes presenciaron a dos hombres y mujeres teniendo una experiencia positiva. Mientras tanto, tenían que indicar cuánto de positivos sentían los escenarios, cuánto placer pensaban que sentían las personas que aparecían en cada escenario, cuánto placer experimentaban ellos mismos ante estos escenarios y cuánta empatía tenían por las personas que aparecían en ellos.

A partir de las impresiones de los participantes, los investigadores comprobaron que el paracetamol aminora el placer personal y los sentimientos empáticos aunque no influye en las percepciones de placer y positividad. «Todavía me llaman la atención los sorprendentes efectos psicológicos de un analgésico tan común como el paracetamol. Sin embargo, según investigaciones anteriores, esperamos que el paracetamol no solo reduzca la empatía por el dolor, sino también por el placer. Es bueno que haya salido de esa manera», explica el líder del estudio.