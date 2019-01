«Hay que educar para que las niñas no vean al malote como chico atractivo» Carmen Ruiz Repullo, socióloga y autora del estudio 'Voces tras los datos', sobre la violencia de género entre adolescentes, realizó más de 20 entrevistas a chicas maltratadas PRISCILA GUILAYN Lunes, 28 enero 2019, 12:24

Pregunta. ¿Es correcto echar la culpa de la violencia de género entre adolescentes a las nuevas tecnologías?

Respuesta. No creo que las nuevas tecnologías produzcan ni fomenten formas de violencia o desigualdad. Son un elemento más de la vida cotidiana. Si chicos y chicas tienen una relación sana entre iguales, las redes sociales no son un problema. El foco está en cómo educamos.

P. ¿Cuándo regalar un móvil?

R. Para utilizar un elemento tan importante como un smartphone, los niños deben tener cierta madurez. Hay chicos que con 12 años ya la tienen y otros que con 14 no la han alcanzado todavía. De todas formas, hay que poner límites en el acceso a Internet. El espacio de encuentro ya no es el parque; ahora pasan horas mirando las conversaciones de los grupos de WhatsApp donde están metidos. No se puede pasar de no tener móvil a utilizar un smartphone con Internet las 24 horas del día.

