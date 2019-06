Cómo educar a tus hijos para que triunfen Las tres hermanas Wojcicki han logrado el éxito. Una está al frente de YouTube, otra fundó una compañía de biogenética valorada en miles de millones y la tercera es profesora en una de las universidades más prestigiosas. ¿Cuestión de genes? ¿De educación? Su madre, Esther, nos lo explica DANNY FORTSON Lunes, 3 junio 2019, 11:42

Seguro que no ha oído hablar de esta mujer de 78 años, pero ha influido en su existencia, aunque sea indirectamente y usted no lo sepa. Esther Wojcicki, profesora de instituto, es madre de tres hijas que han tenido un éxito formidable en la vida: Susan, de 50 años, es directora ejecutiva de YouTube. Anne, de 45, fundó 23andMe, compañía pionera en el campo de las pruebas genéticas caseras con un valor en Bolsa de 2600 millones de dólares. Y Janet, de 48, es profesora de epidemiología en la prestigiosa Universidad de California.

Los Wojcicki no son una familia del montón. Stan, el patriarca, era físico en Stanford. Los métodos educativos de Esther han atraído la atención de compañías como Gap, que recaban sus consejos para motivar a sus empleados. Los principios que utiliza en el aula -sí, sigue dando clases- son los mismos que aplicó con sus hijas. Ahora ha escrito un libro sobre el tema, How to raise successful people ('Cómo criar personas de éxito'), con la esperanza de poner freno a lo que ella tacha de «fracaso a la hora de ser padres».

Este es un artículo de 'XLSemanal', el suplemento dominical de 'La Verdad'. Puedes seguir leyéndolo completo aquí