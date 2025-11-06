Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos Artes y Humanidades engloba los estudios universitarios con más tasa de paro a los cuatro años de haberse titulado y con los peores salarios

Medicina, las ingenierías más tecnológicas e Informática son los estudios universitarios españoles que con mayor posibilidad garantizan a los estudiantes un empleo y buenos salarios poco después de terminar la carrera. Por contra, las titulaciones con menor inserción laboral son las de la familia de Artes y Humanidades. Así lo concluye un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que tiene en cuenta la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el sueldo, la estabilidad o precariedad laboral y la adecuación del puesto de trabajo con los estudios realizados por los universitarios españoles a los cuatro años de haberse titulado.

Los expertos de este centro de análisis empiezan por establecer un marco de comparación, con los valores medios de los licenciados en todas las ramas de conocimiento, que demuestra que, en cualquier caso, la mayoría de estudios superiores son una garantía de cara al mercado laboral y a poder disfrutar una buena calidad de vida. Tres de cada cuatro universitarios que en 2023 hacía cuatro años que se había titulado tenían trabajo, el 77% gozaba de un contrato indefinido, el 80% trabajaba a tiempo completo y el sueldo bruto anual rondaba los 30.976 euros. El elemento negativo es la excesiva sobrecualificación. Solo el 60% ocupaba un puesto acorde a su formación académica.

Las licenciadas cobran de media 2.300 euros anuales menos que sus colegas de promoción y la brecha afecta a todas las ramas de conocimiento

La cúspide de la rentabilidad profesional la ocupa Medicina. El 94% de sus titulados recientes, la mayoría de los cuales aún se formaban como especialistas, contaban con empleo, en su totalidad trabajaban en tareas para las que se habían formado y su salario medio rozaba los 42.000 euros brutos anuales. Su único punto flaco, como también le ocurre a la Enfermería, otro título destacado, es la precariedad. Solo el 2% contaba con contrato indefinido.

Por ámbitos de conocimiento, los estudios que más garantizan un buen empleo son la familia de Informática, la de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud. En los tres casos cuentan con porcentajes de empleo entre 8 y 14 puntos por encima de la media, con salarios entre 3.000 y 6.000 euros superiores y muy escasa sobrecualificación en el puesto de trabajo. Las dos primeras familias garantizan una gran estabilidad laboral, con contratos indefinidos entre el 90% y el 94% de los casos, pero es la debilidad de la rama sanitaria, pues la temporalidad alcanza al 60%.

Si se desciende a las titulaciones concretas, las de mayor calidad y cantidad de empleo, además de Medicina, y en este orden, son Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Informática, Desarrollo de Sofware e Ingeniería de Imagen y Sonido. Tienen tasas de empleo del 86% al 90%, entre un 93% y un 96% de contratos fijos y a jornada completa y salarios de 35.444 euros a 38.248.

Bellas Artes, la inserción más baja

Por el lado contrario, por el del más bajo empleo y mayor precariedad, destacan los ámbitos de conocimiento de Artes y Humanidades, Servicios y Educación. Artes y Humanidades sobresale por su baja empleabilidad (63,5%), doce puntos menos que la media, y sus salarios escasos (27.185 euros), más de 3.000 euros menos. Servicios, que engloba entre otros estudios como Turismo o Protocolo, destaca porque están sobrecualificados en el 70% de empleos que consiguen, porque el sueldo es unos 3.000 euros más bajo que la media y por una empleabilidad unos dos puntos inferior. Educación tiene salarios de unos 2.000 euros por debajo de la media, un 42% de contratos a tiempo parcial y unos diez puntos menos de contratos indefinidos.

Si se baja al detalle, las titulaciones con una peor inserción laboral y contratos de peor calidad son, por este orden, Bellas Artes, algunas filologías, Historia del Arte, Geografía y Conservación y Restauración. Tienen tasas de empleo entre 15 y 19 puntos por debajo de la media a los cuatro años de titularse (Bellas Artes es la más baja, 57%), una muy alta sobrecualificación (en Historia del Arte solo el 32% trabaja en una puesto de su categoría académica) y unos salarios entre 5.000 y 9.000 euros más bajos de la media, con Restauración (21.980 euros brutos anuales) y Geografía (22.158) a la cola.

Otro de los aspectos más polémicos del informe de la Fundación CYD es la brecha laboral de género que tienen las universitarias a los cuatro años de titular con respecto a sus colegas. Cobran menos y sufren mayor precariedad. Mientras sus colegas de promoción (curso 2018-19) rozan el 79% de contratos indefinidos, ellas tienen el 68% (nueve puntos por debajo) y cobran de media unos 2.285 euros brutos anuales menos.

La brecha salarial se justificaría en parte, como explican los analistas, porque la mujeres se titulan y emplean mucho más en ámbitos con peores indicadores de inserción laboral, como Educación y Artes y Humanidades, y, por contra, son minoritarias en las áreas más fuertes salarialmente, como ingenierías e Informática.

Pero ese factor no explica toda la brecha, ya que, como demuestra esta investigación, las licenciadas, cuatro años después de dejar la universidad, cobran menos que sus propios compañeros de titulación en todas y cada una de las áreas de conocimiento de la universidad española. Es decir, con idéntica formación también tienen contratos más bajos. Destacan especialmente los ámbitos de Servicios, Negocios, administración y derecho y Ciencias sociales, periodismo y documentación, con unas diferencias negativas de las mujeres de 3.553, 3.017 y 2.888 , respectivamente.