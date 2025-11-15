La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un estudiante lee la concesión de una beca otorgada por Educación. R. C.

Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso

El ministerio dará desde septiembre 300 euros de ayuda fija y otros 300 por desplazamiento a quienes cursen entre 48 y 59 créditos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:04

El Ministerio de Educación, a partir de septiembre próximo, va pagar por primera vez parte de la beca a los universitarios y alumnos de enseñanzas ... artísticas superiores que solo tengan una matrícula parcial, aunque no se matriculen de los 60 créditos que normalmente conforman un curso académico completo, requisito hasta ahora indispensable para recibir la ayuda pública.

