Los drones de la DGT empiezan a multar: así es como pueden 'cazarte' Hay once nuevos aparatos voladores que surcan el cielo de nuestra carreteras LA VERDAD Miércoles, 30 enero 2019, 12:18

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha propuesto reducir las muertas en carretera y perseguir multitud de infracciones. La última de sus ideas ha sido la utilización de drones que vigilen y multen a aquellos conductores que se salten el Código de Circulación. En concreto, serán once los nuevos pájaros que Tráfico ponga a trabajar en los próximos días.

Los nuevos drones son pequeños y pueden actuar en cualquier tipo de vía, incluso de noche. Por lo tanto, es muy difícil que los conductores se percaten del vuelo de estos dispositivos. Tienen una autonomía de dos horas, un radio de acción de 500 metros e incorporan una cámara de 13 megapíxeles.

Además, cuentan con un sistema de seguimiento automático de modo que son capaces localizar al conductor que ha cometido una infracción y avisar a la patrulla pertinente para que le comunique la multa.

No obstante, tienen algunas carencias. Una de ellas es que no servirán para captar los excesos de velocidad porque no cuentan con cinemómetros capaz de medirla. El otro problema que presentan es que las imágenes que justifiquen una sanción deben ser inequívocas o los tribunales podrían dar un veredicto contrario.

Los drones entran en activo este año después de las exitosas pruebas que tuvieron lugar durante la operación salida de estas navidades.