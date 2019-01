«Doctor, me han violado» En España se denuncian doce asaltos sexuales a mujeres al día. La cifra es demoledora, sobre todo si se tiene en cuenta el doloroso viacrucis que significa denunciar. Muchas veces la víctima inicia un periplo que la lleva de comisaría en comisaría, de hospital en hospital. Faltan información y un protocolo común para todo el país PRISCILA GUILAYN Jueves, 24 enero 2019, 10:37

¿Qué es lo primero que se debe hacer si se sufre una agresión sexual? En España, para esta pregunta objetiva puede haber 8124 respuestas, el número de municipios de nuestra geografía. Se va primero al hospital o a la comisaría? Depende.

¿A cualquier hospital o a cualquier comisaría? No. ¿Hay un número al que llamar? No, no lo hay. ¿Y campañas informativas? Tampoco. ¿El motivo de tantos interrogantes y negativas? No existe un protocolo común que unifique los pasos que se han de seguir cuando una mujer acaba de sufrir una experiencia tan traumática.

