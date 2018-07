¿Cuánto dinero hay que dar si te invitan a una boda? En España se suele gastar una media de 260 euros en el regalo de boda LA VERDAD Martes, 17 julio 2018, 10:55

Con la llegada del buen tiempo y tras decir adiós a la temporada de bodas de primavera, llegan las ceremonias veraniegas, donde, una vez más, decenas de familiares y amigos vuelven a plantearse una eterna duda: ¿Cuánto debemos gastarnos en el regalo de boda?

Aunque muchas veces depende de la cercanía que tengas con la pareja que va a dar el «sí, quiero», lo cierto es que no existe ninguna norma establecida para saber cuál es el precio que tenemos que pagar por asistir a una boda. Sin embargo, el portal «bodas.net» ha planteado la gran cuestión que todos se preguntan. «Si os invitan a una boda, pero no vais (por el motivo que sea), ¿dais dinero?», planteaban en la página web de ceremonias, una pregunta que ha conseguido respuestas de lo más curiosas: «Yo cuando no voy, doy dinero, unos 100 euros», «Si es alguien allegado sí, pero si alguien que ni fu ni fa, no le doy nada» o «Yo tengo una cosa muy clara, doy mínimo 150 euros y si no me lo puedo permitir, no voy», sugerían algunos usuarios.

Finalmente, si decides asistir al gran evento, «bodas.net» ha realizado un estudio en el que indica cuánto suelen invertir de promedio los españoles en un regalo de boda. Así, mientras que en España se suele gastar una media de 260 euros, 90 euros por encima de la media europea, países como Italia suelen gastar alrededor de 215 euros. Por último, esta cantidad de dinero se reduce si hablamos de Francia y Portugal, donde sus habitantes intentan dar una media de entre 140 y 150 euros.