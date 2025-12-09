La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Efe

Detenido en Hospitalet de Llobregat por presuntamente asesinar a su pareja

El crimen ocurrió en el domicilio que ambos compartían

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:06

Nuevo caso de violencia machista. Un hombre ha sido detenido este martes en L'Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, tras haber matado presuntamente a su pareja. El crimen ha tenido lugar a primera hora de la mañana, después de una pelea en el domicilio donde vivían el presunto autor del asesinato y la víctima.

Fuentes judiciales han informado que el juzgado de violencia sobre la mujer de l'Hospitalet de Llobregat tiene abierta una causa por la «muerte violenta de una mujer». Los hechos han ocurrido en torno a las 6.30 de la mañana de este martes. Han sido los vecinos los que han alertado al teléfono de emergencias al escuchar gritos y una pelea. Al llegar, los Mossos han encontrado a la mujer sin vida y con claros signos de violencia. El hombre ha sido detenido. Tiene 46 años. La Policía no ha ofrecido datos sobre su nacionalidad. No constaban antecedentes judiciales entre la pareja, según fuentes judiciales.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

