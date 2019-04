La OCU detecta que dos sillas infantiles homologadas son peligrosas para los niños Los dos modelos han dado malos resultados en las pruebas de choque frontal LA VERDAD Martes, 9 abril 2019, 12:14

El sistema de retención infantil es obligatorio para los menores con una estatura de 135 centímetros o menos. Por eso y porque son cruciales para protegerlos en caso de accidente, los padres suelen escoger con minuciosidad aquella silla que garantiza al máximo la seguridad de los menores. Pero esta vez la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de la existencia de dos modelos en el mercado que no cumplen los objetivos.

Se trata de los modelos Babystyle Oyster + Base Duofix Isize y Chicco Oasys i-Size + Base i-Size que, a pesar de estar homologados, no han superado las pruebas de choque frontal de esta organización. La silla Babystyle se separó de la base y se precipitó hacia delante. Por otro lado, una de las hebillas que sujetaba el arnés de la silla Chicco se rompió. Ambos fallos pueden suponer serios daños en los menores si se produce un accidente de tráfico.

El modelo Babystyle no se ha comercializado en tiendas físicas españolas aunque sí se puede adquirir por internet. En cambio la silla de la marca Chicco se ha vendido en tiendas físicas junto a los conjuntos Trio Style Go Up y Trio Love up. Esta última compañía ha reconocido el error y se ha comprometido a sustituir la pieza defectuosa. Los consumidores podrán requerirla llamando al teléfono 900 720 708 y a través de su página web.

Como medida de precaución, la OCU pide a los padres que hayan adquirido alguno de estos modelos que dejen de utilizarlos y los sustituyan por otros.