Efe

Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos

Los agentes han identificado a tres personas, que ahora están siendo investigadas

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado tres locales distintos situados en el distrito de Usera en los que se llevaban a cabo intervenciones estéticas sin los controles sanitarios ni la titulación homologada necesaria.

En el primero de estos establecimientos, los agentes incautaron más de 1.770 unidades de productos farmacológicos que carecían de trazabilidad, no estaban etiquetados en castellano e incumplían la normativa sanitaria, según han explicado desde la Policía Municipal.

Allí se practicó un precinto judicial y se remitió informe a la Comunidad de Madrid, mientras que los artículos fueron intervenidos y retirados algunos de ellos para posterior análisis.

En el segundo local se publicitaba como centro de tratamientos médicos láser para verrugas, melanomas y eliminación de tatuajes, a pesar de que no contaba con personal cualificado. Se intervinieron 132 productos entre cosméticos, tintas y mascarillas faciales, y se instruyeron también diligencias por intrusismo profesional.

En el tercer establecimiento, inspeccionado igualmente sin hallar registro sanitario, titulaciones ni control higiénico, los agentes detectaron reutilización de agujas y maquinaria láser y la oferta de servicios estéticos sin homologación. Se incautaron unos 490 cosméticos, algunos de ellos prohibidos en España.

La Policía Municipal ha identificado a tres personas, que ahora están siendo investigadas y a la espera definitiva de los productos intervenidos. Los locales tenían como clientela habitual a personas de origen asiático, y ofrecían servicios dirigidos principalmente a esta comunidad, según fuentes conocedoras del caso.

