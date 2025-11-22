La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Tres de los cuatro detenidos en la operación son menores de edad

J.M.L

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo un violento grupo juvenil vinculado a los Trinitarios que estaba operando en varias localidades de esta provincia donde ... había generado gran alarma social. La operación se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, que habían creado el grupo juvenil «AB7».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios