Los dermatólogos alertan del «vertiginoso aumento» de estas enfermedades en España
Pueden aparecer en forma de úlceras, verrugas o exantemas en partes del cuerpo extragenitales
Viernes, 7 junio 2019, 11:25

Los dermatólogos han alertado del «vertiginoso aumento» de las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, la gonorrea o la clamidia, que desde 2013 se han incrementado en un 76, 67 y 22 por ciento en Europa, respectivamente.

«Es fundamental que la sociedad sepa que estas infecciones pueden pasar desapercibidas, pero transmitirse de una persona a otra si no se utiliza el preservativo durante las relaciones sexuales. Como se ha perdido el miedo al VIH, la sociedad en general ya no utiliza el preservativo y esto ha hecho que se disparen las ITS en todo el mundo«, ha explicado la coordinadora del Grupo de ITS de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), Alicia Comunión, durante su 47 Congreso Nacional que se está celebrando en Barcelona.

La doctora María Ubals, dermatóloga en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, ha explicado que las ITS pueden aparecer en forma de úlceras, verrugas o exantemas en partes del cuerpo extragenitales. El motivo de estas reacciones más inusuales son la inoculación directa del microorganismo mediante pequeñas erosiones o por la diseminación de la infección.

«Cada vez nos encontramos más casos de patologías extragenitales y en parte se debe al repunte de las ITS que se está produciendo tanto en España como en Europa. Esta patología ya centra parte de las consultas que atendemos por lo que es imprescindible que los dermatólogos tengamos un papel central en el diagnóstico y manejo de estos pacientes», detalla esta especialista.

En el encuentro anual, los dermatólogos especialistas en este área han coincidido en los retos que deben afrontar: identificar tratamientos alternativos a la azitromizina y determinar nuevas estrategias que disminuyan o estabilicen el contagio. En el primer caso, consideran que el aumento de las ITS y el abuso de los antibióticos «han dado lugar a cepas multirresistentes, especialmente, en la infección gonocócica entre población heterosexual». Una de las recomendaciones alternativas al antibiótico tradicional, azitromicina, es tratar con doxiciclina los casos que muestran especial resistencia.

En el segundo caso, los dermatólogos ven «relevante» introducir nuevas estrategias. En el caso del VIH, una de las nuevas propuestas que se plantean, en línea con el Ministerio de Sanidad, es la PreEP, una estrategia de prevención en la que las personas con VIH negativo inician un tratamiento anti-VIH antes de entrar en contacto con el virus reduciendo el riesgo de infección. Para el VPH, los dermatólogos demandan ampliar la vacunación para que tenga efecto antes de que se inicien las relaciones sexuales tanto en mujeres como en hombres.

Además, han reivindicado la necesidad «imperante y urgente» de conectar con los más jóvenes. «Los adolescentes no han vivido la pandemia del VIH en los 80 y los 90, creen que no están en riesgo y esto los lleva a no utilizar el preservativo en las relaciones sexuales», ha añadido Comunión.

En este mismo sentido, Ubals asegura que «es una necesidad educar a la población mediante información sobre estas enfermedades e insistir en los métodos de protección durante las relaciones». «Las campañas tradicionales no están funcionando por lo que, si queremos que haya una concienciación real y efectiva, necesitamos educar en el lenguaje y en las plataformas que utilizan los más jóvenes», ha agregado Comunión.