La demoledora carta de renuncia de un profesor: «Me cansé de luchar contra móviles y WhatsApp. Me rindo» El periodista y académico renunció a su puesto de trabajo como profesor de periodismo en la Universidad ORT de Montevideo hace dos años. La carta que escribió se ha vuelto a hacer viral LA VERDAD Domingo, 11 noviembre 2018, 12:37

El periodista y académico uruguayo Leonardo Haberkorn se ha hecho viral estos días en las redes sociales al publicarse la carta que escribió hace dos años, cuando renunció a su puesto como profesor anunciando que estaba cansado del fenómeno 'WhatsApp' entre los jóvenes alumnos.

«Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies», escribe el profesor en su mensaje público, en el que cuenta que entre sus 20 alumnos solo una supo decir lo más básico del conflicto sobre Venezuela. Nadie supo qué pasaba en Siria y ni mucho menos sabían explicar si el Partido Demócrata de Estados Unidos era más o menos de izquierda respecto al Republicano.

«La culpa no es solo de ellos», escribía. «Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos. Les fueron matando la curiosidad y con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo», lamentaba con tristeza.

Haberkorn explica en su carta los motivos de su renuncia: «No quiero ser parte de ese círculo perverso» y por eso mismo decidió dejar de dar clase. Ahora, dos años después, sus palabras retumban en forma de retuits en las redes sociales, esas que son precisamente el germen de su hartazgo.