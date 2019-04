Todo el daño que puede provocar tomarse una bebida energética Son muy socorridas por los jóvenes para vencer al cansancio en época de exámenes LA VERDAD Viernes, 5 abril 2019, 13:04

Las bebidas energéticas son el fiel compañero de miles de estudiantes que se enfrenta a las duras convocatorias de exámenes y necesitan mantenerse despiertos y concentrados en sus apuntes. De hecho, el Observatorio Español de Drogas y Toxicomanías ha revelado que son los jóvenes quienes consumen la mayoría de ellas, un 70%, y que la edad de inicio oscila entre los 14 y los 18 años.

Lo que muchos de estos jóvenes ignoran es la composición de estos refrescos. Medio litro de una de estas bebidas equivale a dos cafés expresos y doce cucharadas de azúcar. Además de la dependencia, consumirlas tiene otros muchos efectos nada deseables como el aumento de la frecuencia cardiaca, insomnio, nerviosismo e irritabilidad.

El doctor Julián Ruiz Baixauli, especialista en medicina interna apunta que «los motivos para evitar el consumo de estas bebidas son los elevados porcentajes de cafeína y azúcar, por la sobreexcitación que puede resultar en un adolescente y porque puede contribuir a desarrollar obesidad y, consecuentemente, aumento de la resistencia a insulina».

Por si fuera poco, también resulta preocupante la relación de estas bebidas con las drogas. El 47,5% de los adolescentes las mezcla con alcohol. «Se ha visto que, al combinarlo con estas bebidas, se enmascara el efecto depresor del alcohol y como consecuencia existe más probabilidad de seguir bebiendo», afirma el psiquiatra Miguel Ángel Harto.

Aunque la propia industria de las bebidas energéticas reconoce que sus productos están destinados a la población adulta, no a la adolescente, en España no existe ninguna prohibición al respecto. No ocurre lo mismo en Reino Unido, donde no pueden consumirlas los menores de 16 años.